Sono parole molto dure quelle che Selvaggia Lucarelli ha usato per commentare il caso di Pamela Prati sui social network. La giornalista, infatti, ha ripercorso tutte le tappe della storia che sta appassionando l'Italia da settimane: dalle prime interviste della showgirl alle lacrime che ha versato a Verissimo pochi giorni fa. Nonostante pensi che, inizialmente, la sarda abbia creduto davvero nel rapporto con Mark Caltagirone, la blogger è fermamente convinta che lei e le sue ex agenti abbiano mentito con coscienza dopo che è scoppiato il caos mediatico attorno a loro.

Il parere della Lucarelli su Pamela Prati

A poche ore dalla messa in onda dell'intervista in cui Pamela Prati ha confessato l'inesistenza di Mark Caltagirone, una persona nota per i pareri pungenti che dà sulla cronaca e sull'attualità, ha deciso di esporsi per dire la sua su questa storia. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, che, con un lungo messaggio che ha pubblicato su tutti i suoi profili social, non le ha di certo mandate a dire alla star del Bagaglino.

Pamela Prati stroncata da Selvaggia Lucarelli: 'Indifendibile, la beatificazione anche no'.

"Credo fermamente che lei, all'inizio, abbia creduto all'esistenza di Caltagirone. Penso che lei credesse sul serio che prima o poi si sarebbero sposati, e non sarebbe di certo la prima", ha esordito la giornalista nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

La blogger, però, ha aggiunto che secondo lei la sarda è diventata "indifendibile" quando ha cominciato a mentire con calcolo, ovvero quando ha raccontato di incontri e matrimoni mai avvenuti davanti alle telecamere.

"Ricordo che a Domenica In ha parlato del primo incontro con Mark a una festa, del cane preso insieme e dei figli che la chiamavano mamma. Il tutto condito con i ringraziamenti alla madre morta", ha tuonato Selvaggia dopo aver allegato alle sue dure parole un estratto video dell'intervista che la Prati ha rilasciato a Mara Venier qualche mese fa.

Grande attesa per l'intervista della Prati a Verissimo

"Di storie fantasiose, la signora ne ha inventate parecchie nella sua carriera, perciò diciamo che si sono incrociate due manipolatrici ed una vittima perfetta, capace di proseguire l'illusione a suon di pa**e colossali", ha aggiunto la Lucarelli tirando in ballo anche le ex socie della Prati, Michelazzo e Perricciolo.

Dopo aver sottolineato i cachet cospicui che Pamela ha incassato per le interviste che ha fatto sulla storia d'amore mai esistita con Mark Caltagirone (a Domenica Live, Vieni da me e Domenica In, ad esempio), Selvaggia ha concluso il suo sfogo con una riflessione condivisa dalla maggior parte del pubblico: "La sua improvvisa beatificazione anche no, grazie".

Che la Prati possa essere stata plagiata, come lei stessa ha detto a Verissimo, è un'ipotesi che in tanti stanno prendendo in considerazione dopo aver visto le foto in anteprima della sua espressione addolorata davanti a Silvia Toffanin.

Nella puntata che vedremo oggi, sabato 25 maggio, la showgirl ammetterà tra le lacrime di aver realizzato di essere stata raggirata solo pochi giorni fa e punterà il dito contro Eliana e Donna Pamela.