Le scelte dei tronisti di Uomini e donne si avvicinano e, con esse, cresce la curiosità dei telespettatori di sapere quando e dove esse verranno effettuate. Raffaella Mennoia ha già puntualizzato le dinamiche della decisione finale di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti che faranno il nome del loro corteggiatore o corteggiatrice preferiti in studio. Non ci sarà più il castello medievale né tanto meno la puntata speciale serale ma si tornerà alle origini con la cascata di petali rossi in onda di pomeriggio.

Per evitare la fuoriuscita di informazioni, l'atteso appuntamento sarà in diretta e le date previste saranno quelle del 29, 30 e 31 maggio. Ma in che ordine esse saranno trasmesse su Canale 5? Il Vicolo delle News ha recentemente lanciato lo scoop riguardo l'apertura dedicata a Giulia Cavaglià.

Uomini e donne anticipazioni: Giulia Cavaglià sarà la prima a scegliere

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News in merito alle anticipazioni di Uomini e donne, a ogni scelta dei tre tronisti sarà dedicata una puntata in onda la prossima settimana.

Dopo due soli giorni dedicati agli Over, il 29 maggio sarà già la volta del Trono Classico con le decisioni finali di Angela, Andrea e Giulia. La prima a scendere in campo dovrebbe essere proprio la Cavaglià, che è stata anche la prima a trascorrere i giorni in villa insieme ai corteggiatori Giulio e Manuel. Dopo di lei sarà la volta di Andrea Zelletta, che sarà sicuramente il protagonista della puntata del 30 maggio. Per lui, la scelta sarà effettuata tra Natalia e Klaudia.

Il trittico dovrebbe concludersi con Angela Nasti, anche la terza ad avere registrato la villa, che dovrà decidere tra Luca e Alessio (sempre se quest'ultimo deciderà di presentarsi). Se sulla data di Andrea c'è la certezza, le scelte di Angela e Giulia invece potrebbero essere invertite all'ultimo momento.

Scelte a Uomini e donne: dubbi solo sul trono di Giulia

Le scelte di Angela, Giulia e Andrea chiuderanno con il botto la stagione 2018-19 di Uomini e donne, mantenendo alta la curiosità dei telespettatori fino alla fine.

I percorsi dei tre tronisti sono stati complessi, spesso caratterizzati da litigi e polemiche, ma difficilmente riserveranno sorprese nelle battute finali. È difficile credere che alla fine Angela non scelga Luca: Daffrè è stato il suo preferito per tutta la durata del percorso televisivo, tanto che Alessio ha rivelato (intervistato dal settimanale Uomini e donne Magazine) di essersi sentito preso in giro e di meditare di non presentarsi il giorno della scelta.

Pochi dubbi anche su Andrea Zelletta, il quale ha vissuto un vero colpo di fulmine per Natalia fin dai tempi in cui lei era la corteggiatrice di Ivan Gonzalez. Le perplessità riguardano invece il trono di Giulia Cavaglià, apparsa ancora confusa tra Giulio e Manuel. Se in un primo momento quest'ultimo era il suo preferito, poi nelle ultime puntate qualcosa sembrerebbe essere cambiato.