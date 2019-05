Michele Bravi è tornato a raccontarsi in una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera. Il giovane cantante vincitore di X-Factor, lo scorso 22 novembre è stato protagonista di un'incidente in auto nel quale una donna in sella alla sua moto ha perso la vita.

Pubblicità

Pubblicità

Da quel momento in poi, Bravi ha iniziato a vivere un vero e proprio dramma. Si è isolato dal mondo che lo circondava, si è allontanato dalla musica e si è chiuso in se stesso, poiché scosso dall'accaduto.

Sulle pagine del quotidiano si legge che Michele in seguito all'incindente autostradale non riusciva più a dire e sentire nulla perché in preda al rimorso ed ai sensi di colpa. In merito a quella terribile notte il cantante ha preferito non entrare troppo nei particolari: "Non voglio rendere questa tragedia un momento di opinione pubblica.

Michele Bravi torna su IG dopo l'incidente: 'Sto cercando di tornare alla realtà'.

Dico solo che sono state fatte intendere tante cose sbagliate".

Il cantante dopo il 22 novembre si è chiuso nel suo silenzio, annullando tutti i concerti e gli incontri con i fan. Inoltre, dopo aver parlato dell'accaduto ai suoi fan, ha disattivato per mesi tutti i suoi profili social. Solamente a quattro mesi di distanza il giovane grazie anche all'aiuto di uno piscologo e delle persone a lui più care, sta cercando di riprendersi la sua vita.

Michele Bravi durante l'intervista ha riferito che in tutto questo dramma, l'ultima cosa che vorrebbe fare è apparire come una vittima.

Pubblicità

Intanto, in merito alla carriera artistica sembra che stia ritornando lentamente tutto al suo posto. La strada sarà lunga visto che il ragazzo ha riferito di non riconoscere neanche più la sua voce.

Dopo un lungo periodo di silenzio, l'ex cantante in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Il diario degli errori', è tornato sui social. Attraverso un post pubbliato su Instagram, Michele ha postato un messaggio per i suoi fan: "Ciao, sto cercando di ricostruire piano piano la realtà'.

Le parole del giovane hanno subito fatto il piano di like ed in poco tempo sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno e d'affetto rivolti a Michele Bravi.

Il dramma di Michele Bravi

Michele Bravi dalla tragica notte del 22 novembre sta vivendo un vero e proprio dramma. Il ragazzo è rimasto piuttosto scosso dalla morte della donna in sella alla moto. Tuttavia gli accertamenti del caso fatti dagli addetti ai lavori, hanno dimostrato che al momento dell'incidente, Michele non fosse alla guida sotto effetto di alcool o droga.

Pubblicità

Con molta probabilità l'impatto con l'altro veicolo è avvenuto per una tragica fatalità, per una distrazione o per un guasto meccanico. Per il momento la carriera artistica del giovane sembra essere stata accantonata, poiché il ragazzo ha confidato di voler prendersi cura di se stesso.