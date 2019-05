Eliana Michelazzo commenta il gossip sull'amore con Perricciolo: 'Non sarebbe un problema'.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno avuto una relazione segreta? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da quando Dagospia ha lanciato questa notizia. Se i giornalisti che lavorano per il blog di Roberto D'Agostino sostengono che le due ex socie di Pamela Prati sarebbero lesbiche e complici nel raggirare i personaggi famosi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito a suo modo queste clamorose indiscrezioni: sull'account Instagram della romana, infatti, è stato pubblicato un post di risposta alla presunta relazione saffica con la collega.

Eliana sul web: 'Rispetto il mondo gay'

Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare della notizia che ha lanciato Dagospia nella tarda serata di mercoledì 22 maggio: il blog di Roberto D'Agostino, infatti, ha fatto sapere che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo avrebbero avuto una storia d'amore segreta in questi anni.

Mentre la romana confessava la sua verità sul caso di Pamela Prati a Live-Non è la D'Urso, in rete iniziava a circolare la seguente indiscrezione: "Basta!

Non ce la facciamo più a sentire le sue boiate. Eliana e Perricciolo stavano insieme, vivono insieme e insieme hanno creato finti profili per raggirare star, starlette e politici".

Secondo quanto si legge in rete da ieri sera, dunque, le due agenti avrebbero nascosto il loro legame sentimentale inventandosi finti mariti, come tal Simone Coppi con il quale la Michelazzo ha raccontato di essersi sentita sposata per oltre 10 anni. "Lui è nato per coprire la bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l'amore saffico", continua un giornalista di Dagospia sul marito fantasma della romana.

Al termine della sua intervista esclusiva nel programma di Barbara D'Urso, l'ex socia della Prati ha usato Instagram per commentare questa news che è trapelata sulla sua vita privata mentre lei era in diretta su Canale 5. "Sai che vi dico? Potete dire quello che volete, ma io ho la coscienza apposto. Rispetto il mondo gay, anzi se lo fossi non sarebbe stato un problema", è questo il commento con il quale Eliana ha negato la relazione con Pamela.

Boom di ascolti per Live-Non è la D'urso

Grazie alle dichiarazioni esclusive che Eliana Michelazzo ha fatto nel suo programma ieri, stamattina Barbara D'Urso ha potuto gioire per gli ascolti che ha fatto registrare il suo show del mercoledì sera. La decima puntata di "Live", infatti, è stata seguita da quasi 4 milioni di italiani (3,9 per la precisione), per uno share del 18%.

C'era da aspettarselo che la diretta del programma di attualità del 22 maggio ottenesse ottimi risultati: erano in tantissimi, infatti, curiosi di ascoltare la verità dell'ex socia di Pamela Prati sia sull'inesistenza di Mark Caltagirone che sul marito fantasma che sostiene di aver avuto per oltre 10 anni.