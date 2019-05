L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Beatrice Valli nell'ultimo periodo non sta affatto passando un buon momento. La compagna di Marco Fantini tramite una risposta fornita ad una sua follower ha fatto chiarezza sulle sue reali condizioni di salute.

Nei mesi scorsi la Valli è stata costretta ad un ricovero d'urgenza a causa di alcune fitte all'addome. In quell'occasione la ragazza nonostante avesse detto riferito di essere sottoposta ad una cura antibiotica, non hai mai svelato l'entità del suo malessere. In seguito l'influencer nel giro di poco tempo ha dovuto disdire la sua partecipazione ad un evento importante. In questo caso Beatrice, a causa di una reazione allergica è stata nuovamente ricoverata.

Beatrice Valli svela il suo malessere: 'Devo cercare di volermi bene'.

Beatrice parla della sua salute

A distanza di qualche mese, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha ripreso in mano la sua vita tornando alla vita di tutti i giorni. La Valli in presenza del suo fidanzato è stato presente a numerosi eventi di moda. Addirittura ha sfilato al fianco di Bella Hadid e in ultimo ha sfilato insieme al suo compagno per un noto brand italiano.

In merito alla sue condizioni di salute però non è stato detto più nulla. Proprio per questo motivo una fan di Beatrice le ha chiesto sui social come stesse.

La compagna di Marco Fantini e mamma di Alessandro e Bianca questa volta non si è tirata indietro ed ha risposto così alla follower: "Devo cercare di volermi bene".

Beatrice ha rivelato di avere avuto due grandi infezioni ma non ha svelato ulteriori dettagli. Poi ha lasciato intendere che a causa del troppo lavoro è stato un periodo molto stressante per lei. Dopo il ricovero in ospedale, l'influencer nonostante sia sempre molto impegnata con il suo lavoro sta cercando di dedicarsi sempre una giornata di relax.

Beatrice Valli nella bufera per un commento su Bella Hadid

Beatrice Valli spesso finisce nel mirino di alcuni haters. Questa volta a far infuriare alcuni utenti sul web è stata un'opinione negativa su Bella Hadid. Le due ragazze hanno preso parte allo stesso evento ed una volta terminato, Beatrice avrebbe dichiarato che la modella americana non avrebbe nulla di naturale. L'accusa della Valli nei confronti della sua collega sarebbe quella di aver fatto un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica.

Parole che hanno scatenato alcuni fan italiani della Hadid ed hanno portato Marco Fantini ha scendere in campo per sedare gli animi. Il compagno dell'influcer avrebbe invitato i follower a stare calmi ed apprezzare due bellezze diverse. Non è la prima volta che Beatrice deve difendersi dagli attacchi degli haters. Spesso a finire nel mirino è proprio la piccola Bianca. All'ennesimo insulto verso la propria figlia, l'ex volto di Uomini e Donne sarebbe sbottata più volte.