La 42enne, Michelle Hunziker, conduttrice di svariati programmi televisivi di Mediaset come Striscia la notizia, ha deciso di immergersi in un nuovo progetto lavorativo creando un brano musicale in stile trapper. Infatti come possiamo ricordare, la bella modella svizzera il prossimo 16 maggio su Canale 5 condurrà un nuovo programma (All Together Now) insieme al rapper J-Ax, proprio per questo motivo la Hunziker ha voluto promuovere il nuovo show con questo brano stile trapper.

Michelle Hunziker diventa una trapper: il suo brano spopola sul web (VIDEO)

Tuttavia il brano, intitolato ''MICHKERE'', ha riscosso in un solo giorno molti consensi sul web ottenendo quasi un milione di visualizzazioni sulla piattaforma video di You Tube. Vediamo alcuni dettagli del brano nel proseguo dell'articolo.

Michelle Hunziker spopola online con una canzone trapper intitolata ''MICHKERE''

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la bella 42enne Michelle Hunziker ha deciso di immergersi nei panni di una trapper cantando una canzone prodotta da Dj Enzo.

Il testo della canzone è ovviamente stile rapper, quindi parlato con una base musicale molto pronunciata: la Hunziker però sembra starci abbastanza bene in queste vesti, visto che riesce a portare a casa una discreta esibizione. Nel video ufficiale pubblicato su You Tube sono presenti diversi personaggi dello spettacolo come la figlia della modella svizzera: Aurora Ramazzoti, Dj Enzo, Timothy Cavicchini, Pedar, il marito della conduttrice Tomaso Trussardi e Fabio Rovazzi.

Qui il video ufficiale della modella e conduttrice svizzera:

Ovviamente il testo della canzone manda frecciatine simpatiche ad alcuni personaggi dello spettacolo italiano come Barbara D'Urso: su quest'ultima infatti Michelle Hunziker nella sua canzone nomina le luci sparate forti in faccia nelle trasmissioni della D'Urso. Tuttavia, anche la conduttrice di DAZN Diletta Leotta è stata citata nel brano, visto che ultimamente è diventato il sogno di parecchi uomini italiani vista la sua bellezza e forme molto formose: proprio sulla conduttrice radiofonica ha detto ''tu fai spaccate, io spacco in diretta quale Diletta vengo prima, prediletta''.

Tuttavia, la cosa curiosa ma allo stesso tempo bella, che Michelle nomina anche il marito Tomaso Trussarsi dicendo nel brano: ''zero rivalità ti mangi i miei scarti, per spiegarti che sei solo un fake, io Trussardi''. Cosa ne pensate del brano trapper della bella 42enne Michelle Hunziker? Potrebbe aprirsi un nuovo percorso artistico nella carriera della modella svizzera? Non ci resta che aspettare come andrà questa canzone, che ad oggi è prima tra le tendenze del noto portale video You Tube.