Il serale di Amici 18 quest'anno sta regalando tantissimi colpi di scena ai telespettatori da casa. Il tutto è dovuto alla nuova struttura del programma di Maria De Filippi, che ha voluto infatti mettere meno giudici dando così totale libertà di giudizio alla famosa cantante italiana Loredana Bertè (unico giudice del programma quest'anno). Proprio quest'ultima dopo l'eliminazione della ballerina Valentina nella scorsa puntata del serale di Amici, ha smosso una grande polemica sui social: infatti la cantante dai capelli blu ha voluto ''rimettere in gara'' Valentina dopo l'eliminazione secondo lei ingiusta.

Amici 18 spoiler, Zerbi mette in sfida Giordana contro Tish: 'No lamentele e vittimismo'

Tuttavia, però, la ballerina per rientrare nella scuola di Amici 18 definitivamente dovrà passare dalla sfida creata da Loredana contro Mameli: proprio il cantante infatti per la Bertè non dovrebbe continuare il suo percorso nel serale, ecco quindi perché Loredana ha fatto cadere la scelta proprio su di lui.

Detto ciò, un'altra sfida questa volta proposta dal professore di Amici, Rudy Zerbi, riguarda la cantante Giordana: quest'ultima infatti da quando è all'interno della scuola ha spesso avuto da ridire nei giudizi del professore Zerbi.

Proprio per questo motivo Rudy ha voluto proporre in queste ore una sfida tra Giordana e Tish, così da far vedere alla cantante che non ha ancora una sua identità musicale. Cosa ne pensate di queste sfide proposte da Loredana Bertè e Rudy Zerbi?

Amici 18 anticipazioni: Rudy mette in sfida Giordana contro Tish

Come anticipato nel paragrafo iniziale dell'articolo, il professore di canto Rudy Zerbi ha voluto proporre una sfida per Giordana: quest'ultima infatti durante il percorso nella scuola e queste puntate del serale di Amici 18 ha spesso battibeccato con Rudy, dicendogli sempre che lei non si trovava mai d'accordo con i giudizi negativi del professore.

Proprio per questo motivo Rudy Zerbi nelle ultime ore ha creato una sfida dal nome ''Non tale e quale'' dove si sfideranno la cantante Giordana e Tish.

Il professore con questa sfida vuole mostrare una volta per tutte a Giordana che lei non ha una sua identità musicale, rilasciando le seguenti parole: ''Il senso di fare delle cover, in un talent, e non solo i propri inediti, è quello di rendere personale una canzone già molto nota. Tish dovrà cantare 'Strong' dei London Grammar ed 'Hedonism' degli Skunk Anensie.

Giordana dovrà cantare 'America' di Gianna Nannini e 'In alto mare' di Loredana Bertè. Vorrei In particolare, da una delle due, no lamentele, no vittimismo e niente piagnistei''. Siete d'accordo con questa sfida proposta dal professore Rudy? Secondo voi chi merita di più il serale tra Tish e la contestata Giordana?