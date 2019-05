Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare delle tanto attese nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. La famosa showgirl del Bagaglino un po' di tempo fa annunciò in diversi programmi di aver deciso di unirsi in matrimonio con un uomo eccezionale. Si trattò di una notizia piuttosto inattesa e sorprendente che, comunque, fu accolta con favore dai fan dell'artista sarda.

Durante questi mesi, però, la star si è ritrovata al centro di una serie di indiscrezioni e interrogativi che hanno fatto emergere numerosi dubbi circa la veridicità delle sue nozze.

Pamela Prati: matrimonio rinviato a data da destinarsi.

Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare domani, 8 maggio, ma a quanto pare è stato rinviato a data da destinarsi.

L'annuncio ufficiale è stato dato dall'agente di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, la quale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale "Oggi" in cui ha spiegato che la showgirl in questo periodo sta male.

Le incongruenze sul matrimonio di Pamela Prati

Siccome l'artista non ha potuto presenziare alle varie trasmissioni in cui è stata invitata per un presunto vincolo contrattuale di esclusiva firmato con "Verissimo", in queste settimane è stata la sua manager a farne le veci.

Pubblicità

La Perricciolo, infatti, è stata ospite in diverse occasioni di Barbara D'Urso per chiarire la vicenda relativa alle presunte nozze fake della sua assistita. L'agente ha sempre difeso a spada tratta la showgirl anche se, nell'ultima puntata di "Live-Non è la D'Urso", è sembrata sul punto di cedere di fronte alle pressioni della conduttrice e degli ospiti.

Nel corso della puntata, infatti, sono venuti alla luce diversi dubbi che hanno messo in risalto alcune incongruenze sull'ipotetico matrimonio.

Su tutti, ciò che ha generato più scalpore è stato proprio Mark Caltagirone: infatti al momento l'identità di quest'uomo non è stata ancora svelata, e pare che le uniche che l'abbiano visto siano state le manager della Prati.

Matrimonio rinviato: le parole della Perricciolo

Proprio durante l'appuntamento della scorsa settimana di "Live-Non è la D'Urso" è arrivata la telefonata di Caltagirone che, parlando con la conduttrice, ha confermato che si sarebbe sposato con Pamela Prati l'8 maggio.

Pubblicità

Ebbene, alla vigilia del lieto evento è arrivata una brutta notizia: il matrimonio è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. La comunicazione è stata data proprio dall'agente della Prati. Pamela Perricciolo, intervistata dal magazine "Oggi", ha svelato che l'attrice attualmente ha qualche problema di salute. Infatti sarebbe dimagrita eccessivamente e, di conseguenza, non sarebbe nelle condizioni migliori per convolare a nozze.

La causa del malessere della Prati risiederebbe nel polverone mediatico sollevatosi in queste settimane intorno ai suoi fiori d'arancio.

Pubblicità

Stando a quanto rivelato dalla manager, Caltagirone sarebbe in viaggio verso l'Italia per stare accanto alla futura moglie in un momento così difficile. Inutile dire che la notizia relativa all'annullamento e slittamento del matrimonio di Pamela Prati non ha fatto altro che fomentare ulteriormente i Gossip.