Il Paradiso delle signore sta per congedarsi dai suoi numerosi fan con delle puntate al cardiopalma. Le trame relative agli episodi in onda dal 13 al 17 maggio, rivelano che Antonio ed Elena saranno pronti a compiere il grande passo, ma poco prima di entrare in chiesa riceveranno un'inaspettata quanto gradita sorpresa. Intanto, Luca Spinelli si presenterà a villa Guarnieri e punterà una pistola contro Umberto per far sì che quest'ultimo sveli tutti i segreti del suo passato.

Il Paradiso delle signore, trame dal 13 al 17 maggio: sorpresa per Elena e Antonio

Luciano metterà in atto il piano per far arrestare Oscar, ma si ritroverà a dover intervenire in prima persona e finirà in ospedale. Infine, Nicoletta metterà al mondo una splendida bambina e poi prenderà una decisione importantissima per lei e la sua piccolina.

Elena e Antonio ricevono una gradita sorpresa

Nicoletta inizierà dunque il travaglio mentre è al grande magazzino e sarà assistita da sua madre Silvia e dalla signorina Clelia Calligaris.

La giovane poi metterà al mondo una splendida bambina. Antonio grazie alla collaborazione di Sandro Recalcati, dedicherà alla sua Elena una serenata siciliana del Settecento. Intanto Umberto e Vittorio dopo aver scoperto che Marta è prigioniera di Luca Spinelli nella villa di Rapallo, partiranno per andare a cercarla. Sfortunatamente, però quando giungeranno sul posto non li troveranno, in quanto i due avranno da poco lasciato la villa. Durante il tragitto, Luca perderà il controllo della sua auto su una strada piena di tornanti.

A casa Amato tutti si danno da fare per mettere a punto gli ultimi preparativi per il matrimonio di Antonio ed Elena. I due poco prima di fare il loro ingresso in chiesa per diventare marito e moglie, riceveranno un'inaspettata quanto gradita sorpresa: i genitori di Elena si presenteranno alle nozze. Intanto Vittorio e Umberto cercheranno Marta nel bosco circostante la villla. La giovane, in seguito all'incidente si ritroverà in fondo ad un dirupo mentre Luca sembra essere sparito nel nulla. Roberta scoprirà per caso che Federico dovrà partire per il servizio militare.

Luca Spinelli punta una pistola contro Umberto

Vittorio e Umberto riusciranno a trovare Marta e la porteranno subito in ospedale. Intanto Adelaide dopo aver saputo quanto accaduto a sua nipote, tornerà a Milano. La ragazza, intanto, sarà sempre più determinata ad affrontare suo padre per scoprire se quanto le ha detto Luca corrisponda alla verità. Intanto Tina si preparerà ad esibirsi alla radio con la canzone che Sandro ha scritto per lei, ma le cose non andranno come previsto.

Luciano chiamerà Clelia e la metterà al corrente del fatto che presto scatterà la trappola preparata per incastrare Oscar. Gabriella riceverà un’altra lettera del corteggiatore misterioso. Tina avrà uno scontro acceso con Nora mentre Luciano sarà sempre più teso per ciò che a breve accadrà. Il piano per incastrare Oscar avrà inizio, ma non tutto andrà per il verso giusto e Luciano si vedrà costretto ad intervenire. Intanto Nora rivelerà alla stampa che Tina è la responsabile della fine del suo matrimonio con Sandro e la ragazza finirà su tutti i rotocalchi di cronaca rosa e ciò farà sì che si scontri con sua madre. Gabriella si sentirà sempre più appagata dal suo nuovo lavoro al punto tale da decidere di non voler conoscere il misterioso corteggiatore. Luca Spinelli che sembra scomparso nel nulla si presenterà a sorpresa a Villa Guarnieri e punterà una pistola contro Umberto.

Luciano in ospedale, Umberto con le spalle al muro

Luciano interverrà in prima persona nel piano messo in atto per far arrestare Oscar Bacchini e finirà in ospedale. Umberto dopo essere stato minacciato con la pistola da Luca, si ritroverà con le spalle al muro e sarà costretto ad affrontare la sua famiglia rivelando loro tutta la verità su ciò che ha fatto in passato. Tina deciderà di vivere fino in fondo la sua storia d'amore con Sandro anche se questo significa andare contro alla sua famiglia. Silvia visto il comportamento di suo marito Luciano temerà che quest'ultimo pur restando con lei, avrà per sempre nel cuore un'altra donna. Nicoletta vivrà l'irreperibilità di Cesare al momento del parto come un segno del destino e prenderà un'importantissima decisione per il futuro della sua bambina. Marta e Vittorio rifletteranno sul loro futuro insieme e dopo tante sofferenze si lasceranno andare ad un bacio appassionato.