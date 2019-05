In queste ore non si sta facendo altro che parlare della puntata di ieri de Le Iene. Il motivo di tale sgomento non risiede tanto negli argomenti trattati nel corso della messa in onda, quanto piuttosto nel comportamento di Nadia Toffa. La famosa e grintosa conduttrice, infatti, secondo l'opinione di molti telespettatori, è apparsa decisamente strana e sotto tono. Sono stati numerosi i fan a notare in le qualcosa di diverso. Molto probabilmente la voce fioca e lo sguardo a volte assente hanno contribuito a generare un forte senso di preoccupazione del pubblico da casa.

Nadia Toffa preoccupa i fan a Le Iene: era strana

Per questo motivo, è sorta spontanea una domanda: Nadia Toffa non sta bene forse?

Nadia Toffa: 'strana' secondo i telespettatori

Il pubblico è sempre stato abituare a vedere una Nadia Toffa eccentrica e grintosa. Nonostante siano anni che combatte la sua dura battaglia contro un tumore, la donna si è sempre mostrata raggiante, felice e piena di voglia di vivere. Tuttavia, la Toffa è un essere umano e, in quanto tale, ha i suoi momenti di sconforto e smarrimento.

Pubblicità

Nel corso della puntata di ieri sera de Le Iene, infatti, la conduttrice è apparsa diversa dal solito.

Generalmente è molto attiva e partecipativa, mentre ieri era un po' spenta e spesso appariva estranea al contesto, come se nella sua mente ci fossero altri pensieri. Anche la sua voce non era proprio al massimo. La conduttrice, infatti ha fatto fatica a parlare bene e ha alternato momenti di tono bassissimo ad altri di grida. Insomma, una performance davvero ambigua che ha immediatamente fatto insorgere i telespettatori.

La conduttrice fa finta di nulla

Molti di essi, infatti, hanno incominciato a domandarsi quali fossero le reali condizioni di salute di Nadia Toffa al momento. La diretta interessata, però, non ha voluto proferire parola in merito. Poche ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto normale in cui è apparsa in modo sorridente e raggiante. La conduttrice de Le Iene ha esordito dicendo: "Ieri è stata una puntata davvero speciale, buona giornata a tutti".

Pubblicità

Al di sotto di tale post, riportato di seguito, i fan non hanno potuto fare a meno di mostrare tutta la loro apprensione e vicinanza per le sue condizioni di salute.

Almeno per il momento, però, Nadia Toffa non ha voluto dare spiegazioni in merito ai rumors che si stanno diffondendo in queste ore, pertanto, i fan continuano ad essere preoccupati per lei. Forse la tenace conduttrice ha bisogno di un momento di pausa dal lavoro per riprendersi al meglio fisicamente? Oppure forse i fan si sono semplicemente impressionati? Vedremo.