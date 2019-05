Anticipazioni di Una vita caratterizzate da novità imperdibili. Nelle puntate in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, Antonito avrà un litigio con il padre per colpa di Carmen e del servizio militare. Emilio difenderà Cinta, mentre Genoveva sarà spiata da un personaggio misterioso.

Una Vita: Susana sospetta di Carmen e Ramon

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate in onda dal lunedì 6 a venerdì 10 maggio in Spagna, svelano che Genoveva butterà fuori di casa Ursula dopo averla vista in casa sua.

Una Vita, trame spagnole: Antonito e il padre ai ferri corti, Emilio salva Cinta

La Dicenta rimarrà senza un tetto, tanto che Augustina la porterà in soffitta. Intanto l'ispettore crederà che la situazione di Ramon non sia così grave da impedire ad Antonito di partire per il servizio militare. Emilio si scuserà con Cinta per essersi intromesso nella sua sfera privata. In questa circostanza, gli rammenterà di stare attenta a Victoriano. Allo stesso tempo Donna Susana capirà che c'è una storia d'amore tra il padre di Antonito e Carmen, sebbene la serva neghi con tutte le sue forze.

Pubblicità

Anticipazioni Una Vita: Emilio salva Cinta

Genoveva presenterà il banchiere Alfredo Bryce come suo marito. A tal proposito, i vicini saranno sorpresi dalla differenza d'età tra Genoveva e Alfredo, tanto da sospettare che ci sia un accordo tra di loro. Nel frattempo Emilio picchierà Victoriano intento ad abusare Cinta. Ma la figlia di Bellita dirà di non aver bisogno dell'aiuto di nessuno, tanto che Emilio finirà in prigione. L'ispettore darà il suo benestare affinché Antonio non parta per l'Africa.

Peccato che poi scopra che sia tutta una bugia. Marcelina comincerà a comportarsi in modo strano dopo aver picchiato la testa, mentre tutti i condomini di Acacias 38 rimarranno contenti dell'arrivo di Alfredo, in quanto è una persona ricca e gentile.

Trame Una Vita: lite tra Antonito e il padre

Dalle trame di Una Vita, relative alle puntate in onda in Italia tra circa un anno, si apprende che Antonito avrà un furioso litigio con Ramon. Qui il marito di Lolita accuserà il padre di tutta questa situazione e si dimostrerà contrario alla sua relazione con Carmen.

Pubblicità

Dall'altro canto Lolita cercherà di riappacificare padre e figlio. A casa Dominguez, Bellita affiderà ad Arantxa l'educazione di Cinta, la quale dimostrerà di essere interessata da Emilio, tanto da volergli parlare al più presto. Nel frattempo Felipe temerà che il matrimonio di Alfredo e Genoveva sia di convivenza, mentre Felicia ammonirà Emilio dopo lo scandalo avvenuto a causa di Victoriano. Tuttavia il giovane verrà ricevuto da tutto il quartiere come un eroe.

Pubblicità

Antonito e Ramon non riusciranno a fare pace, mentre Don Hipolito vorrebbe che Cinta cantasse al Cafetin. Peccato che Bellita proibisca alla figlia di uscire. Emilio deciderà di organizzare delle lezioni di ballo per rivedere la figlia di Bellita. Felipe intanto scoprirà che Genoveva è in pericolo. La vedova di Samuel verrà seguita da qualcuno. Emilio cercherà di convincere Bellita a far partecipare Cinta alle sue lezioni, ma non riuscirà nel suo intento. Allo stesso tempo, Antonito deciderà di ricattare l'ispettore militare per non andare in Africa, mentre Genoveva farà pace con Lolita. In seguito, la vedova di Samuel riceverà una lettera che le incuterà molta paura. Come continuerà la storia? Le prossime anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.