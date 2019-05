Il matrimonio di Pamela Prati - che è stato rovinosamente annullato - era stato organizzato da una wedding planner, Consuelo Di Figlia. Dopo le numerose testimonianze giunte in questi ultimi giorni, da poche ore è arrivata anche la sua versione dei fatti.

La donna, intervenuta al programma Rai "Storie Italiane", ha svelato pubblicamente il contenuto della telefonata che le ha fatto la showgirl per metterla al corrente dell'annullamento delle nozze.

La wedding planner ha detto di aver sentito la Prati molto provata e in lacrime: era il 4 maggio quando l'attrice le ha comunicato della cancellazione del suo matrimonio.

La wedding planner di Pamela Prati spiega come aveva organizzato il matrimonio

Le rivelazioni di Consuelo Di Figlia vanno ad aggiungersi, dunque, alle altre testimonianze che sono giunte in questi giorni circa il presunto "matrimonio-fake" dell'anno.

Nozze Prati: la wedding planner svela il contenuto della telefonata.

L'imprenditrice, intervistata da Eleonora Daniele, ha spiegato di essere stata contattata dalle agenti della Prati per organizzare le nozze in tutta fretta. I tempi, infatti, erano davvero molto stretti, e per questo motivo c'era una gran fretta nel completare l'evento.

Sembra, inoltre, che la location sia stata scelta verso metà aprile in seguito all'inattesa disdetta della villa selezionata in origine. Ad ogni modo, la Di Figlia ha svelato di aver conosciuto solo Pamela Prati e le sue agenti e di non aver mai visto Mark Caltagirone. Questa cosa, però, per lei non ha mai rappresentato un campanello d'allarme, poiché già in altre occasioni le è capitato di organizzare matrimoni conoscendo solo le future mogli.

Il contenuto della telefonata tra la Prati e la Di Figlia sull'annullamento delle nozze

La donna ha aggiunto di aver inviato anche una proforma di fattura all'agente di Pamela Prati. La soubrette, infatti, dovrebbe versarle una cifra pari a 2.500 euro. Al momento non è stata ancora pagata, ma pare che le manager della showgirl sarda l'abbiano rassicurata, dicendole che presto riceverà un bonifico con l'importo dovuto.

Naturalmente Consuelo Di Figlia non ha potuto fare a meno di rivelare di aver sentito Pamela Prati molto turbata al telefono quando le ha comunicato che le nozze erano state annullate.

L'ex star del Bagaglino l'avrebbe chiamata il 4 maggio, dicendole tra le lacrime che non sarebbe riuscita ad affrontare il matrimonio perché eccessivamente provata da quanto accaduto nelle settimane precedenti.

In conclusione, l'organizzatrice di matrimoni si è fatta una sua idea in merito alla vicenda. A suo parere c'è sicuramente qualcosa di strano, anche se nel periodo in cui si è occupata della preparazione del ricevimento di nozze non ha notato nulla di particolarmente anomalo.

Infine ha confermato che nemmeno lei ha incontrato di persona Mark Caltagirone.