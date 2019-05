Si continua a parlare del tanto discusso matrimonio di Pamela Prati. La showgirl alla soglia dei suoi 60 anni ha annunciato in televisione e sui giornali di aver trovato il grande amore della sua vita e di essere pronta a compiere il grande passo verso l'altare. Una notizia che ha fatto subito il giro del web e dei social anche se ad oggi, a pochi giorni dalla data delle nozze, ci sarebbero ancora il mistero assoluto sul sì, al punto che nelle scorse ore è stato detto che la Prati avrebbe annullato il suo matrimonio mentre un suo caro amico ha ipotizzato che la showgirl non stia bene.

Pamela Prati bufera sul matrimonio

L'amico di Pamela Prati rivela: 'Non la sento da tanto tempo'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in queste ultime ore un caro amico di Pamela si è espresso su quello che sta accadendo a proposito del tanto discusso matrimonio che potrebbe essere finto. Ci si riferisce a Mario Zamma, uno dei comici del Bagaglino che con la Prati ha avuto modo di partecipare a svariate edizioni dello show di successo in onda prima sulle reti Rai e successivamente anche sui canali Mediaset.

Pubblicità

Mario Zamma ha ammesso che pur non sapendo come stanno realmente le cose e quale sia la verità dei fatti su questa vicenda del matrimonio con Mark Caltagirone, ha aggiunto che in questi giorni ha provato più volte a mettersi in contatto con Pamela, dato che sono amici da più di trent'anni. Peccato, però, che la showgirl non abbia risposto alle varie telefonate, ma questo non l'ha frenato, tanto da aver scritto su Facebook di essere disposto anche ad andare sotto casa della Prati per vederla.

"Credo che Pamela stia male, tanto male", ha aggiunto Mario nel suo lungo post che ha scelto di pubblicare sui social. E poi ancora scrive che la showgirl potrebbe essersi fatta abbindolare da qualche truffatrice o da persone malvagie, ma nonostante tutto lui non vuole lasciarla sola e continuerà a difenderla a spada-tratta.

Sarebbe stato annullato il matrimonio della Prati

Insomma un pensiero che sicuramente farà molto piacere alla Prati, la quale nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Verissimo, ha ammesso che molte delle persone che lei considerava amici non si sono fatte sentire dopo tutte le polemiche di queste ultime settimane sul discusso matrimonio con Caltagirone.

Su BitchyF, invece, proprio ieri pomeriggio è stato annunciato che la Prati avrebbe annullato le nozze in programma il prossimo mercoledì 8 maggio.

Pubblicità

Il motivo? A quanto pare la bufera mediatica che si è creata in questi giorni avrebbe causato non poco stress a Pamela e al suo futuro compagno, al punto da decidere di annullare tutto. Lei, però, attraverso una stories postata su Instagram ha chiesto ai suoi fan di non credere a tutto quello che viene detto in rete e sui social riguardo il suo matrimonio.