Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore che riservano numerosi colpi di scena ai telespettatori di Rai 1. Nelle puntate in onda a metà maggio, Luca Spinelli mediterà un piano contro Umberto mentre Luciano rischierà di morire per colpa di Oscar.

Il Paradiso delle Signore: Spinelli sequestra Marta

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate in onda a metà maggio, rivelano che Nicoletta partorirà una stupenda bambina, aiutata da Silvia e Riccardo.

Il Paradiso delle Signore, trame: Luciano rischia la vita, Spinelli contro Umberto

Nel frattempo Marta sarà sequestrata da Luca. Infatti Spinelli tratterà la giovane Guarnieri contro la sua volontà in una villa di Rapallo, dove giungeranno allarmati Vittorio e Umberto. Sfortunatamente i due uomini troveranno l'abitazione deserta, in quanto Spinelli scapperà con Marta a bordo di una macchina a tutta velocità per le strade strette della Liguria. Ma ecco il colpo di scena: Luca perderà il controllo dell'auto, tanto da finire in una scarpata. Se di lui si perderanno le tracce, la fidanzata di Conti sarà sbalzata fuori dal mezzo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberta triste per la partenza di Federico

A casa Amato, Elena e Antonio organizzeranno gli ultimi preparativi per il matrimonio. In questa occasione, la coppia sarà raggiunta da una felice novità al momento del loro ingresso in chiesa. Una gioia che non sarà condivisa da tutti i presenti, in quanto Roberta sarà triste per l'imminente partenza di Federico per il servizio militare. Agnese si aprirà verso Sandro, tanto da rendere felice sua figlia. Questi ultimi faranno ambiziosi progetti per il futuro, mentre Vittorio e Umberto troveranno le tracce di un incidente stradale.

Umberto e Vittorio trovano Marta

Le trame de Il Paradiso delle Signore rivelano che Conti e Umberto scopriranno Marta in fondo a un precipizio. Per tale ragione, i due uomini allerteranno i soccorsi che porteranno la giovane in superficie con grande dispiego di mezzi. Dopodiché la giovane Guarnieri sarà trasportata in clinica, dove le sue condizioni non desteranno la preoccupazione dei sanitari. Per tale ragione, i medici permetteranno alla giovane di far ritorno a Villa Guarnieri. Qui incontrerà Adelaide, tornata dalla capitale francese per poi esigere un confronto con Umberto su alcune dichiarazioni di Spinelli.

Luciano rischia la vita

L'ex moglie di Sandro pianificherà un piano contro Tina. Infatti farà in modo che la sua esibizione canora risulti un disastro. In seguito, Nora le darà la colpa di ever distrutto il suo matrimonio con il discografico. Sentite queste parole, Agnese si preoccuperà la figlia, mentre Luciano metterà a rischio la sua esistenza pur di incastrare Oscar. Il ragionier Cattaneo infatti finirà in ospedale dopo aver aiutato Clelia a sbarazzarsi del marito cattivo.

Per tale ragione Silvia crederà che il consorte ami ancora Clelia. A casa Guarnieri, Spinelli comparirà vivo e vegeto puntando una pistola contro Umberto. Infine quest'ultimo racconterà tutta la verità alla sua famiglia. Come continuerà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.