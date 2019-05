Numerosi colpi di scena in arrivo nelle puntate di "Un posto al sole" che andranno in onda su Raitre dal 13 al 17 maggio. Se Raffaele vivrà un momento di crisi, aumenterà invece la complicità tra Ciro e Angela. Infine ci sarà un'ottima notizia per Filippo Ferri.

Un Posto al Sole: Raffaele va a trovare Diego

Le anticipazioni di "Un Posto al Sole" inerenti gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 13 a venerdì 17 maggio su Raitre, rivelano che Prisco tornerà ad essere una minaccia per Franco e Angela.

Un Posto al Sole anticipazioni dal 13 al 17 maggio.

Raffaele, invece, vivrà un momento di solitudine che comincerà ad opprimerlo: solo Ornella e un amico saranno per lui un'ancora di salvezza.

Nel frattempo, Alex comincerà a nutrire dei dubbi in merito alla sua tormentata storia con Vittorio a causa del ritorno di Anita. Angela chiederà a Ciro di sorvegliare le mosse di Franco, temendo che questi possa fare qualcosa di azzardato contro Prisco. Raffaele deciderà di recarsi in visita dal figlio Diego nel suo nuovo appartamento: chissà se in quest'occasione i due riusciranno ad appianare le loro divergenze. Intanto Alex deciderà di combattere per Vittorio, nonostante la presenza di Anita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela e Ciro sempre più complici

Stando alle trame di "Un Posto al Sole" relative agli episodi della terza settimana di maggio, Constantin verrà arrestato grazie al contributo di Ciro. Il braccio destro di Prisco, tuttavia, rimarrà in silenzio nonostante i tentativi di Giovanna di farlo parlare.

Alex e Vittorio finalmente si lasceranno andare alla passione, nonostante su di loro continui ad incombere la presenza di Anita.

Nel frattempo Otello sarà alle prese con dei problemi legati ad uno scambio involontario di farmaci dal quale scaturirà un divertente equivoco tra Raffaele e Michele. Prisco rimarrà vittima di un gesto provocatorio da parte di Franco; un atto intimidatorio che potrebbe avere conseguenze più gravi del previsto, mentre Ciro e Angela si scopriranno sempre più complici. Roberto sarà in preda ai sensi di colpa dopo essere rientrato a Napoli, mentre per Filippo e Serena arriverà una bella notizia.

Filippo e Serena al settimo cielo

Si avvicineranno sempre di più i preparativi per il battesimo di Lollo, anche se qualcuno cercherà di ostacolare il lieto evento soprattutto per boicottare la scelta del padrino. Angela sarà sorpresa dall'intraprendenza di Ciro e, al contempo, dovrà fare i conti con un duro confronto con il marito Franco. Nel frattempo la Landolfi continuerà ad impegnarsi per smascherare una volta per tutte Prisco e Constantin.

A casa Ferri, Filippo darà a Serena una piacevole notizia, mentre il padre continuerà ad essere scosso per la scomparsa di Tommaso.

Proprio Roberto riceverà la visita di Marina. Intanto Mariella e Guido litigheranno per la scelta del padrino di Lorenzo, mentre Cerruti accetterà di organizzare un incontro romantico con un potenziale partner.