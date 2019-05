Il giallo sul presunto matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone continua ancora a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. A meno di due giorni esatti dalla data fissata, sul settimanale Oggi è arrivata la smentita delle nozze. La showgirl sarda e l’imprenditore si sarebbero dovuti sposare mercoledì 8 giugno in Umbria. Lo stesso Marco Caltagirone lo scorso mercoledì, durante un collegamento telefonico con Barbara D’Urso, aveva confermato l’evento.

Pamela Prati: saltano le nozze con Marco Caltagirone per motivi di salute.

Poche ore fa su tutti i siti è stata ripresa l’intervista che Pamela Perricciolo ha rilasciato sulla rivista Oggi. Sulle pagine del giornale di cronaca rosa, una delle due manager della Prati ha riferito testuali parole: “Il matrimonio è rimandato a data da destinarsi.” Alla base del rinvio ci sarebbero le precarie condizioni di Salute della futura sposa. “Pamela sta male, ha perso non so quanti chili. Ha bisogno di riposare”. Inoltre, la socia di Eliana Michelazzo ha dichiarato che Marco Caltagirone, al momento, si troverebbe all’estero ma starebbe facendo di tutto per tornare in Italia e stare vicino alla sua amata.

Parole che di fatto smentiscono nuovamente la telefonata del diretto interessato, visto che aveva affermato di essere in Italia.

Per leggere l’intervista integrale della manager di Pamela Prati bisognerà attendere giovedì, ovvero il giorno d’uscita della rivista. Quanto sta accadendo ha davvero dell’incredibile, ma già da tempo molti volti noti della stampa avevano intuito che c’era qualcosa che non andava sul matrimonio che potrebbe essere definito dell’anno.

Prati-Caltagirone: il giallo delle nozze

L’intervista di Pamela Perricciolo dove si parla del rinvio delle nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone non è nient’altro che una conferma di quanto si mormorava nei giorni scorsi. Mercoledì scorso nel talk di Canale 5, la padrona di casa aveva mandato in onda un servizio di Roberto D’Agostino. Il giornalista della testata Dagospia parlava di un possibile annullamento del matrimonio. Qualche giorno dopo, esattamente sabato, anche il sito Bitchyf.it aveva lanciato l’indiscrezione.

In questo caso, però, la diretta interessata aveva deciso di replicare alle voci dei rumors. Attraverso il suo account Instagram, l’ex diva del Bagaglino aveva invitato tutti i suoi follower a non credere alle notizie uscite sul suo conto. A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa ne sarà dell’esclusiva che Verissimo avrebbe avuto sull'evento. Il programma condotto da Silvia Toffanin si era aggiudicata l’esclusiva delle nozze. Per avere accesso alle immagini in anteprima, Mediaset pare che fosse arrivato a pagare ben 30.000 euro.