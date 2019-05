Si continua a parlare del caso del momento che vede protagonista Pamela Prati, la quale aveva annunciato in diretta televisiva in più programmi di essere pronta per il matrimonio, salvo poi annullare tutto a poche ore dalla fatidica data. In queste ore è emerso che il matrimonio della Prati sarebbe saltato perché la showgirl non avrebbe mai avuto un compagno.

Il tanto citato Mark Caltagirone in realtà non esisterebbe, così come ha svelato Eliana Michelazzo, una delle agenti della Prati che ha deciso di rivelare tutta la verità in un'intervista dalla D'Urso. Pamela, però, pare che non abbia gradito, al punto da prendere le distanze tramite il suo avvocato dalle dichiarazioni di Eliana e intanto la sorella della showgirl ha fatto sapere che la Prati in questo momento non sta bene.

Caso Pamela Prati, la showgirl prende le distanze da Eliana

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in queste ore è stato emanato un comunicato stampa da parte dell'avvocato di Pamela Prati, il quale fa sapere che la showgirl da questo momento non fa più parte dell'Aicos Management di Eliana Michelazzo e il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica di direttrice che ricopriva all'interno di questa agenzia di spettacolo.

Pamela prende le distanze da Eliana

Insomma, una posizione netta quella della Prati, la quale ha scelto di prendere le distanze da coloro che, fino a pochissimi giorni fa, erano le sue agenti che la stavano aiutando a portare avanti tutta questa vicenda. L'ennesimo colpo di scena in un caso che sembra essere sempre di più un 'giallo' che ha appassionato il pubblico, il quale adesso vuole scoprire tutta la verità.

La sorella di Pamela Prati interviene: 'L'avete tartassata'

E stasera, nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, verrà fatta un po' di chiarezza da parte della bella Eliana Michelazzo, la quale svelerà in un'intervista esclusiva la sua verità sul tanto discusso matrimonio tra la Prati e Mark Caltagirone, ammettendo che in realtà non ha mai incontrato l'uomo.

Ma nelle ultime ore non si è parlato soltanto delle agenti di Pamela, visto che ance la sorella della showgirl ha rilasciato qualche dichiarazione a Dagospia. 'Mia sorella non sta bene e l'avete tartassata paurosamente' ha dichiarato la sorella di Pamela, la quale poi quando le è stato chiesto se avesse mai conosciuto da vicino Mark Caltagirone, ha provato a sviare la risposta dicendo che molto spesso non vede per lunghi periodi anche sua sorella.

A quanto pare, quindi, Maria, sorella di Pamela, non avrebbe mai visto Mark Caltagirone e questo potrebbe essere l'ennesimo indizio che confermerebbe la tesi sostenuta da Eliana, la quale è stata la prima a dire che tutto questo sarebbe finto.