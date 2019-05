Va in onda oggi su Canale 5 la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Archiviate le discussioni tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno tenuto banco ieri pomeriggio, la discussione passerà ad un'altra discussa coppia di questa stagione.

Pubblicità

Pubblicità

Pamela Barretta e Stefano Torrese la scorsa settimana hanno litigato a causa delle insinuazioni di Roberta Di Padua, che ha raccontato di avere mantenuto dei rapporti via chat con il cavaliere anche quando lui già usciva con la sua fidanzata. Le giustificazioni di Stefano però oggi non daranno i risultati sperati e Pamela confermerà la decisione di chiudere con lui. Sarà poi la volta di Salvo e Luisa, che siederanno al centro dello studio per parlare del loro rapporto. Ma anche in questo caso, l'epilogo non sarà quello sperato.

Anticipazioni Uomini e donne: Pamela si risiede nel parterre femminile

Uomini e donne anticipazioni: Pamela dice addio a Stefano

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne rese note dal 'Vicolo delle News' e relative alla puntata odierna, Maria De Filippi lancerà il riassunto di quanto accaduto in precedenza con protagonista Stefano. In un momento di sconforto, lui aveva mandato dei messaggi a Roberta ma aveva poi cancellato parte di quella chat, chiedendo alla dama di fare la stessa cosa. Dopo il resoconto, Pamela entrerà in studio e confermerà il desiderio di chiudere definitivamente con il suo fidanzato.

Pubblicità

Valentina e Roberta interverranno durante le sue dichiarazioni, precisando che la Barretta è diversa da ciò che vuole apparire in televisione. La più pungente, a tal proposito, sarà la Autiero, che userà degli appellativi molto forti, tanto da spingere Pamela a minacciare passare a vie legali. Solo successivamente verrà presentato anche Torrese, che confermerà quanto detto la settimana precedente. Preciserà di voler risentire Pamela, anche se lei resterà ferma nella sua decisione di chiudere e tornerà a sedersi nel parterre femminile.

Puntata odierna Trono Over: Luisa lascia il programma da sola

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna proseguono con la richiesta di Luisa a Salvo: si frequentano già da diversi mesi e hanno trascorso anche alcune fine settimana insieme. Per questo lui si è ammorbidito con la dama, sebbene in passato avesse ammesso di essere rimasto deluso da una precedente relazione. Con questi presupposti, Luisa chiederà al cavaliere di provare a viversi fuori dallo studio, abbandonando insieme il programma: il loro non sarà un vero fidanzamento, quanto un tentativo di mettersi alla prova lontano dalle luci delle telecamere.

Pubblicità

La reazione di Salvo però sarà diversa da quanto sperato: lui dirà di non sentirsi pronto ad un simile passo, preferendo continuare a corteggiarla in studio. Davanti a tale decisione, Luisa aggiungerà di volere comunque abbandonare il programma e nonostante le rimostranze del cavaliere se ne andrà tra gli applausi del pubblico.