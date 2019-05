Dopo la messa in onda di mercoledì sera di Live, non è la D'Urso, si stanno diffondendo delle indiscrezioni che stanno lasciando davvero senza parole. Pamela Prati sarebbe dovuta essere l'ospite d'onore della serata. La showgirl, però, ha preferito dare luogo ad uno dei suoi, ormai soliti, siparietti scappando dallo studio.

Nel corso dell'intervista con Barbara D'Urso, infatti, la Prati ha improvvisamente lasciato la sua postazione, per poi ritornarvi dopo alcuni minuti. Al suo rientro in studio, però, Pamela ha continuato ad essere molto ostile e sgarbata nei confronti della conduttrice. Dopo un po' di tempo, anche la padrona di casa si è spazientita e le ha detto che se avesse preferito uscire avrebbe potuto lasciare lo studio. La showgirl non se l'è fatto ripetere due volte ed è andata via.

Pamela Prati spacca una telecamera dietro le quinte di Live

Un volta raggiunte le quinte, però, pare che la donna si sia resa protagonista di alcuni gesti inconsulti. Per eludere le telecamere, la Prati ha infatti spintonato un cameramen causando, forse, la rottura di un’apparecchiatura. In seguito, avrebbe minacciato di chiamare i Carabinieri.

Lo show di Pamela Prati nel corso della puntata di Live, non è la D'Urso

I comportamenti di Pamela Prati non stanno certamente deponendo a suo favore. La donna ha avuto due possibilità nelle quali avrebbe potuto fornire tutti i dettagli sul suo matrimonio e su Mark Caltagirone in modo da avvalorare la sua tesi.

La showgirl, però, non ha saputo giocarsi bene queste carte dal momento che non ha fatto altro che compromettere la sua situazione. Le sue continue fughe, quella da Verissimo e poi anche quella a Live, non è la D'Urso, e la sua continua reticenza, non stanno facendo altro che fomentare la tesi di tutti quelli che credono sia tutta una farsa.

Il gesto inconsulto di Pamela e lo svenimento di Eliana

Molti telespettatori stanno criticando fortemente l'atteggiamento di Pamela reputandolo assolutamente arrogante e presuntuoso.

Come se non bastasse, a compromettere ulteriormente la sua situazione, ci ha pensato il gesto compiuto dietro le quinte. In tale occasione, infatti, la Prati ha spinto un cameramen per non farsi inquadrare provocando, forse, la rottura di una telecamera. La manager Eliana Michelazzo, invece, pare si sia addirittura sentita male. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto svenire la Michelazzo a causa del forte stress. Effettivamente, la puntata di mercoledì sera è stata molto provante soprattutto per lei che, contrariamente alla showgirl, ha deciso di rimanere in studio per tutta la durata dell'intervista provando a difendersi dalle accuse di tutti gli ospiti.

Insomma, dopo questo ennesimo gesto, sembra proprio che l'immagine di Pamela Prati sia stata irrimediabilmente compromessa.