Le anticipazioni di "Beautiful" della settimana dal 19 al 25 maggio vedono ancora protagonisti Liam, Steffy ed Hope. Steffy ha scoperto il tradimento del marito e non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Decisa a prendersi cura di se stessa e della piccola Kelly, ha lasciato Liam, trovando conforto in Bill.

Lo Spencer non ha perso tempo, proponendo alla giovane Forrester di sposarlo. Steffy, sebbene titubante, ha accettato per poi cambiare idea in un secondo momento. Nel frattempo, Hope e Liam si sono riavvicinati, capendo di provare qualcosa di profondo l'uno per l'altra. Nelle puntate settimanali, vedremo una svolta decisiva nel rapporto tra i due e una decisione inaspettata e alquanto generosa di Steffy, che lascerà senza fiato l'ormai ex marito.

Beautiful anticipazioni dal 19 al 25 maggio: Liam si sposa

Inevitabilmente, le trame della soap opera stanno per cambiare. Attenzione anche a Zoe, la cui presenza diventerà un ostacolo per diversi protagonisti. La stagista, dietro l'aria apparentemente angelica, nasconde oscuri retroscena.

Anticipazioni di 'Beautiful': i dubbi esistenziali di Liam

Stando alle anticipazioni di 'Beautiful' della settimana dal 19 al 25 maggio, Liam sarà assalito dai dubbi. Nonostante ami Steffy, non può nascondere il trasporto verso Hope, che ora aspetta un figlio da lui.

Lo Spencer junior si confiderà con Wyatt, che non saprà consigliarlo al meglio. Nel frattempo, Emma parla con Maya, rivelandole di essere innamorata di Xander. Zoe sembra non essere piuttosto gelosa della neocoppia e non ci metterà molto a complicare loro le cose.

Zoe ha una gradita sorpresa. Finalmente riesce ad entrare a tutti gli effetti nella grande azienda di moda. Thorne, rimasto piacevolmente sorpreso dalla sfilata della stagista, decide di assumerla alla Forrester. Zoe ora può stare a stretto contatto con la famiglia di stilisti e avrà modo di attuare i suoi piani, ancora a tutti oscuri.

Steffy benedice Hope e Liam

Piuttosto inaspettata la decisione di Steffy. La giovane, dopo aver riflettuto e messo all'angolo Bill, chiede a Liam e Hope un incontro. Nel suo studio, Steffy regala l'anello di fidanzamento ad Hope, dicendole di essere d'accordo sulla sua unione con Liam. Il figlio di Bill proverà a farle cambiare idea, ma non ci sarà nulla da fare. Steffy ha scelto se stessa.

Lo Spencer junior, ormai libero da qualsiasi legame, si avvicina a Hope.

Tra i due ritorna la fiamma della passione. Liam chiede a Hope di sposarlo, ricevendo un commosso sì. Intanto, Emma scopre che Zoe lavorerà a stretto contatto con Xander e decide affrontare la sua rivale. Infine, le anticipazioni di 'Beautiful' della settimana dal 19 al 25 maggio si chiudono con il tenero dialogo tra Ridge e Steffy, in cui la ragazza conferma al padre l'intenzione di lasciare Liam.