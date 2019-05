Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole. A partire dal 27 maggio, ci saranno grandi cambiamenti in arrivo per alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini. In primo luogo si farà una grave scoperta sul conto di Patrizio che, a causa della fine della sua relazione con Rossella, ammetterà di essere diventato dipendente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti.

L’attenzione sarà posta soprattutto sui membri della famiglia Giordano infatti, non solo Patrizio sarà al centro delle scene ma anche Diego, a causa di una nuova storyline che lo coinvolgerà e che andrà avanti anche dopo l’estate. Un ulteriore colpo di scena in casa Giordano arriverà con il ritorno improvviso di Eugenio a Napoli, senza la sua consorte, Viola.

Patrizio Giordano sarà alle prese con il suo grave problema: la dipendenza dalle anfetamine

La prossima settimana comincerà con una sorpresa poco gradevole per tutti coloro che sono accanto a Patrizio.

Un Posto al sole: il segreto di Beatrice e il ritorno di Eugenio

Il giovane Giordano, da poco rientrato a Napoli dopo il suo stage nelle Langhe, apparirà sempre più su di giri e questo suo bizzarro comportamento spingerà chi gli sta intorno ad indagare sulle cause del suo cambiamento. Il primo a fare una sconcertante scoperta sul suo conto, sarà il suo migliore amico. Vittorio infatti scoprirà con sommo dispiacere che il giovane è diventato ormai dipendente da sostanze stupefacenti. Del Bue deciso a riportare l’amico sulla retta via, farà di tutto per aiutarlo dopo aver scoperto che a spingere Patrizio ad utilizzare certe sostanze è stata la fine della sua relazione con Rossella e si impegnerà a fare in modo di riportare la serenità tra i due.

Anche Raffaele e Ornella faranno in seguito questa amara scoperta sul conto del loro figlio, ma dopo un iniziale momento di angoscia decideranno di aiutarlo ad uscire dal tunnel oscuro in cui è entrato. In casa Giordano a scompigliare i normali equilibri arriverà a sorpresa anche Eugenio Nicotera senza Viola. Si scoprirà poi che il suo ritorno a Napoli sarà legato a motivi professionali. Ma cosa starà progettando il noto magistrato?

Diego e Beatrice torneranno a far parlare di loro

La storia tra il maggiore dei Giordano e la bella Beatrice Lucenti sembrava essere destinata al capolinea, ma a quanto pare, stando a quanto rivelano alcune indiscrezioni, Diego sta per tornare ad essere il protagonista di una nuova storia insieme alla sua ex Bea.

La ragazza infatti tornerà a far parlare di se e a breve si scoprirà che nasconde un segreto che la lega a diego, ma di cosa si tratterà? Cosa nasconde la bella e determinata avvocatessa? Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire tutti i particolari.