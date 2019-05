Tutti sono curiosi di sapere a quanto ammontano i guadagni percepiti dai conduttori Mediaset. Ebbene, da un po' di ore sono trapelati sul web dei valori abbastanza precisi dei presunti compensi dei vari presentatori. Stando a quelli che sono i risultati emersi fino ad ora, pare che il re assoluto sia Paolo Bonolis. Il famoso conduttore di Canale 5 percepirebbe uno stipendio annuo che si aggira attorno ai 10 mila euro fissi, più ulteriori percentuali per il quiz quotidiano e i programmi serali.

Alla sua stregua, o quasi, ci sarebbero Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Il più pagato è Paolo Bonolis, poi Maria De Filippi e Gerry Scotti

Come appena detto, la persona più pagata in Mediaset pare essere proprio Paolo Bonolis. Il suo compenso sarebbe davvero altissimo, specie in virtù del fatto che è composto da una quota fissa annua più delle percentuali variabili. Parliamo di circa 10 milioni di euro all'anno. I suoi programmi, inoltre, sono poi coprodotti con la Sdl2005, società di Sonia Bruganelli, sua moglie.

I guadagni dei conduttori Mediaset: re Paolo Bonolis

A seguire c'è Gerry Scotti. Il simpatico conduttore pare raggiunga anche lui i 10 milioni di euro all'anno. Scotti è impegnato con Mediaset circa 7 mesi l'anno con la conduzione dei vari quiz pre-serali e, in alcuni casi, anche serali. Il conduttore, oltre che a svolgere questa professione, sembra che abbia anche delle attività nel settore immobiliare e vinicolo.

Poi, ovviamente, c'è Maria De Filippi. Se Paolo Bonolis è il re, la De Filippi non può che essere la regina.

La donna verrebbe pagata per ciascun programma che conduce e, quindi, per Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e C'è Posta per te. Anche nel suo caso si parla di circa 10 milioni di euro annui. Inoltre, la Fascino, di cui la conduttrice possiede il 50% delle quote, produce anche altri programmi in cui la moglie di Maurizio Costanzo non compare.

I guadagni di Barbara D'Urso, Ezo Greggio e Alessia Marcuzzi

Successivamente, e in un range un po' più basso, troviamo Barbara D'Urso, i cui compensi in passato si aggiravano intorno ai 2 milioni di euro l'anno.

Nell'ultimo periodo, però, i suoi guadagni sono aumentati a circa 6 milioni di euro. Il motivo risiede nel fatto che si è resa protagonista di una nuova fiction, la Dottoressa Giò, della conduzione del Grande Fratello e del nuovo format Live, non è la D'Urso.

Il compenso di Ezio Greggio, invece, è estremamente preciso a causa di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Il conduttore guadagnerebbe 5 milioni e 50 mila euro l’anno.

Infine, Alessia Marcuzzi percepirebbe circa 2 milioni e mezzo di euro l'anno per la conduzione dell'Isola dei Famosi.

Nei giorni scorsi si è diffusa la voce sul presunto spostamento di Carlo Conti a Canale 5 per ottenere compensi più alti rispetto a quelli che percepirebbe in RAI, ma lui stesso ha provveduto a smentire queste voci.