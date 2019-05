Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la soap opera che ogni giorno appassiona sempre più italiani su Canale 5. Nelle puntate in onda questa settimana in Spagna, Emilio lascerà Cinta mentre la vedova di Samuel avvelenerà Marlen e poi rapirà Milagros per non essere smascherata dai vicini di Acacias 38.

Una Vita: Genoveva avvelena Marlen

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 20 al 24 maggio segnalano che Ramon farà una festa per presentare Carmen alle altre signore di Acacias 38. Purtroppo il party non andrà a buon fine in quanto la domestica rimprovererà il Palacios di volerla rendere tale e quale a Trini. Intanto Emilio dirà a Camino di essersi innamorato di Cinta, mentre il medico rivelerà ad Augustina di avere poche chance di vita.

Una Vita, trame spagnole: la vedova di Samuel rapisce Milagros

Genoveva, invece, ridurrà in mille pezzi le fotografie di Alfredo per poi somministrare del veleno a Marlen. In soffitta, Augustina pregherà Ursula di non dire a nessuno che è alla fine dei suoi giorni in quanto non vuole dare un dispiacere al resto del personale di servizio.

Anticipazioni Una Vita: l'arrivo di Milagros

La relazione tra Ramon e Carmen navigherà in acque tempestose per via del ricordo di Trini Crespo. In seguito, il Palacios apprenderà che sua figlia Milagros vuole venire ad Acacias 38 per incontrarlo visto che sono passati ormai 10 anni dall'ultima volta.

Felicia, invece, si dichiarerà contraria alla storia tra Emilio e Cinta. Il giovane, a questo punto, accetterà la decisione della madre sebbene sappia di procurare un grande dolore alla Dominguez.

Emilio lascia Acacias 38

Le trame spagnole di Una Vita, raccontano che Genovava e Alfredo convinceranno i coniugi Seler ad investire i propri risparmi in una banca americana. Intanto Milagros accuserà una reazione allergica quando aprirà una scatola contente un regalo fatto dal padre.

Inoltre la figlia del Palacios non vedrà di buon occhio Carmen, la nuova conquista del padre. Allo stesso tempo Ursula non vorrà che Felipe faccia una visita ad Augustina, mentre Cinta sprofonderà nella tristezza quando capirà di aver perso Emilio per sempre. Il giovane, infatti, deciderà di andare in Argentina con i genitori.

La vedova di Samuel rapisce la figlia di Ramon

Ramon rimarrà sorpreso dalla reazione allergica accusata dalla figlia. Una situazione che avrà un lieto fine dopo l'intervento di Carmen.

A tal proposito, la domestica sarà l'artefice della riappacificazione tra la ragazzina ed il papà. Emilio, invece, riceverà una missiva misteriosa durante una chiacchierata con Antonito. Intanto Augustina capirà di essere stata manipolata dalla vecchia istitutrice mentre Genoveva e Alfredo tenteranno di rovinare tutti i vicini di Acacias 38 con degli investimenti sbagliati.

Bellita sarà in pensiero per la salute di sua figlia, triste per la fine della storia con Emilio.

Infine Ursula informerà la vedova di Samuel che il papà di Antonito ha intenzione di svolgere delle indagini sulla banca americana. Per questo motivo la donna rapirà la figlia di Ramon per evitare di essere arrestata. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.