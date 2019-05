Le anticipazioni di Una vita vedranno Blanca alle prese con una mistica che vede la Madonna. La misteriosa donna darà dei grossi grattacapi alla figlia di Ursula Dicenta che, ancora sconvolta per la scomparsa del piccolo Moises, si lascerà trascinare in una spirale pericolosa.

Che cosa vuole questa donna alquanto inquietante? Ad indagare sarà la saggia Leonor, che proprio non crede alle strane pratiche di Cristina. Inevitabilmente, il rapporto tra Blanca e Diego verrà compromesso.

Una Vita: Blanca è una donna distrutta

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca darà alla luce il piccolo Moises, che verrà rapito dalla perfida Ursula. La Dicenta farà credere alla figlia che il neonato sia morto qualche minuto dopo il parto.

Una Vita, Blanca incontra una donna che ha visioni mistiche

Nonostante il dolore iniziale, Blanca avrà ben ragione di credere che il bimbo non sia in realtà passato a miglior vita. Le sue supposizioni preoccuperanno Diego, che inizierà a credere che la sua amata sia scivolata nella malattia mentale.

Per non destare alcun sospetto, Ursula farà realizzare una lapide per il piccolo sventurato, facendosi vedere spesso disperata e in una valle di lacrime davanti ad essa. Nel frattempo, Diego cercherà di convincere Blanca a lasciare insieme Acacias 38 per sempre, nella vana speranza di lasciarsi alle spalle un doloroso passato.

Una mistica turba Acacias nelle prossime puntate di Una Vita

Un incontro inquietante finirà per complicare ancora di più l'esistenza di Blanca. La donna farà la conoscenza di Cristina, una mistica che dirà di vedere la Madonna. La santona non ci metterà molto a circuire la figlia di Ursula, facendo leva sul suo senso di colpa per non essere riuscita a proteggere il piccolo Moises. Samuel sembrerà particolarmente affascinato dalla presenza di Cristina, spingendo la ex moglie a seguire i suoi inquietanti suggerimenti.

Le anticipazioni svelano che Cristina stringerà un forte rapporto con Blanca, consigliandole di intraprendere un percorso di penitenza, percorso che non dovrà includere la presenza di Diego. Completamente soggiogata, la giovane finirà per credere alla santona, rifiutando la proposta di Diego di partire per la Svizzera. Chi inizierà a sospettare della strana donna sarà Leonor. La Hidalgo indagherà su Cristina, convinta che stia mentendo e che stia agendo dietro direttive di qualcuno poco raccomandabile.

Ursula approfitterà della situazione portando dalla sua parte Blanca, che crederà di aver ritrovato l'affetto di sua madre. Sembra che il rapporto con Diego sia rovinato per sempre. Chi è davvero Cristina? Le prossime anticipazioni di Una Vita sveleranno l'arcano.