Ieri, martedì 21 maggio, si sono effettuate delle nuove registrazioni del trono over di Uomini e donne. Ormai siamo alle battute finali, per questo motivo tutti i nodi stanno per venire al pettine. Dopo il consueto teatrino tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, la conduttrice ha chiamato in studio Ida e Riccardo.

I due protagonisti, nel corso della messa in onda di ieri pomeriggio, avevano deciso di lasciare la trasmissione insieme. In seguito ad una discussione molto accesa, infatti, Guarnieri aveva deciso di mettere l'orgoglio da parte e abbracciare la Platano molto teneramente. I due esponenti del trono over erano, dunque, tornati in studio solo per salutare la padrona di casa e tutti i presenti. Ebbene, nel corso della registrazione di ieri, però, pare che le cose non siano andate per il meglio tra i due.

Problemi fra Ida e Riccardo ospiti in studio.

Dopo numerose polemiche da parte della dama sul comportamento del suo uomo, il cavaliere ha sbottato dicendo di non essere realmente innamorato di lei. Ida è scoppiata in un pianto disperato.

Spoiler registrazione 21 maggio: l'esterna di Gemma e Mario e il ritorno di Ida e Riccardo

Come di consueto, dopo ogni registrazione di Uomini e Donne, sul web incominciano a circolare gli spoiler in merito a quello che è accaduto. La puntata di ieri del trono over si è rivelata davvero ricca di colpi di scena.

Innanzitutto si è parlato di Gemma Galgani. La donna ha ricevuto delle proposte un po' spinte da parte di Mario, il cavaliere che è giunto in studio per conoscerla. I due hanno trascorso una piacevole serata insieme al bowling. Successivamente, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Ida e Riccardo. I due protagonisti hanno fatto il punto della situazione dalla fine della precedente messa in onda a ieri.

Riccardo fa piangere Ida, lei scappa dallo studio in lacrime

Ida Platano si è mostrata alquanto insofferente nei confronti del suo uomo.

A suo avviso, infatti, Riccardo non si sta impegnando abbastanza in questo rapporto. Dopotutto è stato lui a ricercarla, per questo motivo si aspettava un po' di trasporto e attenzioni in più. Guarnieri ha contibuato a mostrarsi insofferenti nei confronti delle continue pressioni da parte della donna. Ad un certo punto, anche sotto esortazione da parte della padrona di casa, Riccardo ha fatto una confessione che ha spiazzato Ida. L'uomo ha detto di averla ricercata perché gli mancava parecchio questo, però, non significa affatto che è innamorato di lei.

Le parole del cavaliere hanno fatto scoppiare la Platano in un pianto disperato. La donna le ha restituito il bracciale ed è scappata fuori dallo studio, ponendo fine alla loro relazione. Sarà davvero finita in modo definitivo tra i due?