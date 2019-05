Ieri sera in prime time, sui canali Sky, è andata in onda la sesta e ultima puntata della quarta stagione di Gomorra, una delle serie più apprezzate dal pubblico negli ultimi anni. Anche questa quarta stagione è stata un vero e proprio successo dal punto di vista degli ascolti e la serie ha raggiunto risultati molto importanti non soltanto dal punto di vista televisivo ma anche dal punto di vista social. Per chi non avesse avuto modo di seguire la sesta e ultima puntata di Gomorra in tv, segnaliamo la possibilità di poter rivedere gli episodi 11 e 12 in streaming online accedendo all'applicazione Sky Go.

Gomorra 4 streaming sesta puntata

Dove rivedere la sesta e ultima puntata di Gomorra 4 in streaming online: l'atteso finale di stagione

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che, qualora non fosse stato possibile seguire l'ultima puntata di Gomorra 4 in televisione, ci sarà la possibilità di rivederla in streaming online grazie all'app Sky Go, la quale permetterà a tutti gli utenti abbonati di rivedere gli episodi finali di questa serie in qualunque momento lo si desidera.

In questo modo, quindi, sarà possibile riguardare l'ultima puntata di Gomorra 4 direttamente da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Pubblicità

Un ottimo modo per poter rivedere la serie in streaming anche in treno o in pullman, purché i dispositivi mobili in questione siano dotati di una buona connessione internet.

Cos'è successo in questi ultimi appuntamenti con la quarta stagione di Gomorra? Il riassunto rivela che Patrizia si è trovata ad affrontare una situazione decisamente molto difficile e più grande di lei. La donna, infatti, è stata messa al centro di una faida molto complicata e per lei sempre più pericolosa.

Il ritorno di Genny Savastano negli ultimi due episodi di Gomorra 4 in onda ieri sera

Chi ha seguito le puntate trasmesse in queste settimane ha avuto modo di vedere che Genny Savastano ha cercato in tutti i modi di opporsi a quello stile di vita che stava portando avanti e ha provato a cambiare nel nome di suo figlio. Tuttavia per la gente che lo conosceva, è rimasto sempre un 'Savastano' e adesso che la situazione a Napoli è diventata molto più complicata del previsto, ecco che è dovuto tornare nuovamente in campo.

Pubblicità

C'è da salvare la partita di Secondigliano, una piazza di spaccio molto importante e che non può essere ceduta nelle mani degli avversari. E così Genny è dovuto tornate nuovamente in campo, convinto del fatto che non è possibile fidarsi di nessuno, forse neppure di se stessi. E così si è messo alla ricerca di nuovi alleati, tra cui il misterioso 'O' Maestrale', così crudele al punto da aver mangiato in carcere il cuore di un suo avversario.