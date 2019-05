L'Amica Geniale, la serie televisiva di comproprietà di Rai Fiction e dell'internazionale HBO, è stata rinnovata per una seconda stagione durante la messa in onda del primo ciclo di episodi. La storia che riproduce su schermo la tetralogia di successo dell'autrice di best seller Elena Ferrante continuerà, perciò, ad essere trasmessa in tutto il mondo.

L'Amica Geniale, infatti, è stata acquistata a livello globale in più di 50 paesi. La prima stagione ha riguardato le faccende avvenute in tutto il primo libro, chiamato, per l'appunto, L'Amica Geniale.

Port'Alba set de L'Amica geniale

La seconda, che verrà mandata in onda, probabilmente, nei primi mesi del prossimo anno, sarà la trasposizione cinematografica della storia racchiusa nel secondo volume, intitolato Storia del nuovo cognome.

La trama della serie televisiva

Lila e Lenù, le protagoniste dei racconti, sono due personalità rilevanti per l'epoca nella quale sono nate, vale a dire gli anni '50.Conosciutesi durante l'infanzia in una Napoli poco progressista, le due portano avanti un rapporto fatto di rivalità e supporto, di amicizia ed odio, proseguendo le loro vite sempre con lo sguardo sull'altra, senza mai dimenticarla.

Entrambe brillanti e capaci, sono l'una l'amica geniale dell'altra.

Napoli, il fulcro della storia

Napoli fa da sfondo attivo alla vicenda, diventandone quasi una terza protagonista. La vita delle ragazze risente enormemente del posto in cui il destino le ha fatte nascere. In ogni loro scelta ciò fa provare alle due, per il posto, dei sentimenti perennemente contrastanti.

Il Rione Luttazzi, questo la vera location dell'opera, scoperta tramite i dettagli che la scrittrice ha lasciato al lettore, incide pesantemente nel destino delle protagoniste, troppo insite nel luogo, troppo estranee per mentalità.

La città centro delle riprese

In questi mesi la seconda stagione è in corso d'opera e le riprese sono nel pieno dell'attività. Perciò, come è ovvio che sia, il centro dell'azione si svolge a Napoli. Sebbene questa stagione abbia come location svariate città d'Italia, molto più che la prima, quali Pisa e Ischia, Napoli resta il cardine de L'Amica Geniale.

Il capoluogo campano - che ha già ospitato alcune delle riprese della prima stagione, mentre le altre, quelle riguardanti il Rione, erano state girate a Caserta, ricostruendo totalmente il vecchio rione - è tornato sotto le luci della ribalta.

La città, negli ultimi mesi, è stata ripulita da qualsiasi simbolo del ventunesimo secolo per i giorni di riprese, da segnaletica stradale a murales, a manifesti e insegne, per permettere una resa verosimile davanti alle telecamere. Dopo Piazza Carlo III delle ultime settimane, è ora il turno di Port'Alba.

La zona, notoriamente centrale per l'interesse pubblico, ha visto un ritorno al passato con elementi dell'epoca e aperture di negozi ormai chiusi, in attività, però, all'epoca della storia. Il fascino della città, in questo periodo, è ancor più forte.

La ricerca di comparse

Per permettere una migliore resa della scena, la produzione è alla continua ricerca di comparse. Difatti, dall'inizio dell'anno in corso, molteplici sono state le chance concesse alla popolazione di prendere parte alla magia del piccolo schermo. E diverse sono state le location interessate dai casting, da Napoli centro, alla provincia, al Lazio e ad Ischia.

Il 2 maggio è stato nuovamente il turno dell'Auchan di Giugliano, dove migliaia di persone, come la prima volta a gennaio, hanno tentato la sorte provando a ottenere una piccola apparizione nella fortunata serie TV.