La telenovela Il Segreto torna in onda oggi 4 maggio su Canale 5 con una nuova appassionante puntata concentrata sulle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Essa comincerà in anticipo rispetto alla programmazione settimanale: forte dell'assenza di Uomini e donne, la serie iberica esordirà alle ore 15:15 circa e proseguirà fino alle ore 16:10, quando lascerà spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. L'episodio odierno sarà ampiamente dedicato alla nuova complicata situazione nella quale si troverà Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: ancora problemi per Elsa

Sarà lei ad essere ritenuta colpevole del furto ai danni di Matias e Marcela. La voce si diffonderà molto presto in tutto il paese a causa delle nuove macchinazioni di Antolina. Le novità del giorno riguarderanno anche Adela, che verrà dimessa dall'ospedale dopo il malore che l'aveva colpita, causando la grande preoccupazione di Carmelo.

Il Segreto anticipazioni: Dolores 'chiacchiera' alle spalle di Elsa

I problemi non hanno mai fine per Elsa nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda su Canale 5.

L'appuntamento di oggi 4 maggio si concentrerà ancora sul furto avvenuto alla locanda e sull'identità del colpevole. Antolina cercherà di sfruttare abilmente la situazione a suo vantaggio, istigando Dolores a far circolare la voce sul coinvolgimento di Elsa nel furto. La proprietaria dell'emporio non impiegherà molto a farsi influenzare da tale diceria, accusando pubblicamente la Laguna di essere una ladra e mettendola in cattiva luce anche agli occhi degli amici Matias e Marcela.

Nel frattempo, Dolores avrà anche altro a cui pensare, preoccupata per le sorti di Gracia, bloccata tra le nevi svizzere. La Miranar e Tiburcio cercheranno di smuovere le acque per riportare a casa la nuora prima che l'ansia indebolisca ancor di più la mente di Hipolito.

Trame Il Segreto, oggi: Fe e Irene non danno ascolto a Dolores

Mentre le voci riguardanti la colpevolezza di Elsa si diffonderanno a Puente Viejo, le anticipazioni de Il Segreto di oggi rivelano che non tutti crederanno a tali accuse.

Irene e Fe si schiereranno subito dalla parte dell'amica, uscendo indignate dall'emporio dopo avere ascoltato le negative dicerie di Dolores. La notizia riguardante la Laguna verrà presto riportata anche ad Adela, da poco dimessa dall'ospedale. Considerando che Elsa l'ha aiutata nel migliore dei modi nella gestione della scuola durante la sua assenza, la moglie di Carmelo verrà a sua volta messa in guardia in merito alle conseguenze che tali accuse potranno avere nella sua collaboratrice.

Per la povera Elsa la situazione potrebbe degenerare, al punto da spingerla a lasciare Puente Viejo per cercare riparo in una casa abbandonata fuori paese.