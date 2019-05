La 'soap opera' che vede protagonista Pamela Prati continua ad essere una delle più chiacchierate in assoluto e dopo l'annullamento delle tanto discusse nozze con Mark Caltagirone, ecco che la showgirl questo pomeriggio è tornata in uno studio televisivo. Possiamo svelarvi, infatti, che la Prati ha registrato una nuova intervista per la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin che andrà in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5. Una chiacchierata decisamente ricca di colpi di scena, durante la quale la Prati ha abbandonato lo studio dopo che la Toffanin ha letteralmente perso le staffe nei suoi confronti.

Verissimo: Pamela Prati lascia lo studio, Silvia Toffanin stizzita

Nel dettaglio, infatti, durante la registrazione di questo pomeriggio di Verissimo, Silvia Toffanin ha messo alle strette la Prati, dicendo di non riuscire a credere alla sua versione dei fatti e soprattutto di non credere all'esistenza di Mark Caltagirone, colui che la showgirl sta spacciando come il suo futuro marito. Questo pomeriggio, infatti, Mark doveva essere presente in studio con Pamela ma alla fine l'ospitata è saltata e la Toffanin ha svelato che avevano proposto alla trasmissione di farlo apparire soltanto di spalle, perché lui non voleva firmare la liberatoria per farsi vedere in televisione.

''Ma siamo a Beautiful? A Dallas?'' ha sbottato duramente la Toffanin, la quale a quel punto ha puntato anche il dito contro la showgirl mettendo in dubbio la sua versione dei fatti fino a questo momento, e ipotizzando che quello che ha raccontato in televisione e sui giornali, in realtà sia tutto falso. Pamela, però, non l'ha presa bene e nel momento in cui si è vista alle strette ha abbandonato lo studio di Verissimo, con la scusa di telefonare a Mark Caltagirone.

La Prati mostra la foto di Mark e dei figli a Silvia Toffanin

La conduttrice di Verissimo, infatti, aveva chiesto di poterlo sentire almeno telefonicamente e quindi di scambiarci quattro chiacchiere durante la registrazione ma Caltagirone non ha mai risposto alle varie chiamate. A quel punto la Prati è uscita dallo studio mentre la sua manager Eliana Michelazzo continuava ad essere al cospetto della Toffanin e in lacrime ha chiesto di credere alla loro versione dei fatti, ribadendo che Mark in realtà esiste.

Tuttavia la Prati, a distanza di venti minuti dalla sua uscita di scena, è tornata nuovamente in studio a Verissimo e ha scelto di mostrare alla sola padrona di casa del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, la fotografia che la ritraeva al fianco di Mark Caltagirone e dei loro due bambini che hanno deciso di prendere in affido. Sarà bastato a placare l'ira della Toffanin?