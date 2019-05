Le anticipazioni che sono trapelate sulla puntata di Verissimo che è stata registrata oggi, fanno sapere che Pamela Prati è stata messa all'angolo da Silvia Toffanin. Stando a quello che si vocifera sul web in questi minuti, pare che la conduttrice abbia chiesto più volte alla showgirl delle prove concrete dell'esistenza di Mark Caltagirone ma, dopo il suo ennesimo "no" a mostrarle almeno una foto del fidanzato, la padrona di casa abbia sbottato dicendole che è convinta di essere stata presa in giro come la collega Barbara D'Urso.

Silvia Toffanin sbotta contro la Prati: 'Non ti credo, io presa in giro come Barbara D'Urso'.

Intervista movimentata per Pamela a Verissimo

Contrariamente a quello che pensava Roberto D'Agostino, Pamela Prati si è presentata alla registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 11 maggio. Pare per un cachet di 10mila euro, la soubrette ha accettato di farsi intervistare nuovamente da Silvia Toffanin a pochi giorni dal rinvio ufficiale delle sue nozze.

Le anticipazioni che sono trapelate sul faccia a faccia che c'è stato tra le due donne, fanno sapere che la conduttrice ha messo all'angolo la sua interlocutrice facendole tante domande sul perché non si è sposata e soprattutto sui motivi che spingono il suo compagno a non voler apparire in tv.

Pubblicità

Il direttore Riccardo Signoretti ha raccontato sui social che la presentatrice Mediaset ha informato il pubblico che Mark Caltagirone avrebbe chiesto di intervenire in trasmissione o con un collegamento dov'era di spalle oppure via Skype.

"Il mio unico errore è stato quello di parlarne in televisione. Marco esiste eccome, ma io non posso costringerlo ad apparire", ha detto Pamela ad una spazientita Toffanin. Quando la Prati si è rifiutata di mostrarle almeno una fotografia del suo misterioso compagno, la padrona di casa di Verissimo ha commentato: "Mi dispiace ma non ti credo. Per me è impossibile farlo. Mi sento presa in giro come Barbara D'Urso. Non posso nemmeno credere all'esistenza di Caltagirone".

Dopo aver spiegato alla sessantenne che il suo futuro marito non rispondeva a nessuna delle chiamate che gli stava facendo la redazione, la donna si è proposta di intercettarlo con il suo cellulare ed ha lasciato lo studio.

La Prati dà la colpa alla stampa per il rinvio delle nozze

Dopo un'assenza durata circa 20 minuti (durante i quali la Toffanin ha detto che Pamela sarebbe scappata), la Prati è rientrata in studio e con fare stizzito ha mostrato alla conduttrice di Verissimo una foto di Mark Caltagirone con i due bambino che ha preso in affido.

Pubblicità

Quando Silvia le ha chiesto perché non si è sposata l'8 maggio com'era previsto, la showgirl ha dato tutta la colpa ai giornalisti e all'enorme pressione che i media hanno fatto su di lei e sulla sua storia d'amore. Eliana Michelazzo, anche lei ospite della registrazione del programma di Canale 5, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la presentatrice le ha messo di fronte tutte le bugie che si dice lei e Pamela Perricciolo avrebbero raccontato.

Pubblicità

Non sappiamo ancora se la sarda ha già in mente una nuova data per convolare a nozze con il fidanzato, quel che è certo è che l'intervento di Pamela a Verissimo sabato 11 maggio farà discutere per molto tempo.