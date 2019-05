Maria De Filippi scende in campo a difesa di Uomini e donne dopo le illazioni e accuse mosse da Roberto D’Agostino durante l’ultima puntata di 'Live Non è la D’Urso'. Il direttore di Dagospia, intervenuto sul caso legato a Pamela Prati, ad un certo punto ha riportato alcune dichiarazioni di un fantomatico ex partecipante di Uomini e Donne, secondo il quale la redazione darebbe un copione. Non è tardata la reazione e la replica della De Filippi che, attraverso una lettera indirizzata a D’Agostino, ha voluto mettere in chiaro l'autenticità del programma, riservandosi di adire alle vie legali contro chiunque dichiari il falso, mettendo in cattiva luce non solo lei stessa, ma tutti coloro che lavorano per la realizzazione di Uomini e donne

Maria De Filippi non ci sta a far passare Uomini e Donne come un programma finto, in cui esiste un copione e per tale ragione ha replicato alle accuse mosse nella puntata di ieri di 'Live non è la D'Urso' da Roberto D'Agostino, il quale aveva riportato delle dichiarazioni fatte da un ex corteggiatore del programma, secondo il quale la redazione gli avrebbe consegnato un copione da seguire.

Per fare chiarezza sulla vicenda e smentire le illazioni che potrebbero minare la credibilità della trasmissione e delle persone che ci lavorano, la De Filippi ha voluto inviare una lettera a Roberto D'Agostino in cui, fermamente, dichiara che 'a Uomini e Donne non è mai esistito un copione'. La conduttrice continua la lunga missiva dicendo che chi vi partecipa non ha indicazioni particolari da seguire e chi decide di fingere lo fa a nome suo, tenendo il tutto nascosto alla redazione, come il caso clamoroso di Gian Battista e non ultimo quello di Fabrizio, corteggiatore di Gemma, smascherato solo qualche settimana fa dalla redazione.

La lunga missiva di Maria De Filippi termina con una richiesta al direttore di Dagospia: 'Ti chiedo la cortesia di fornirmi le generalità di tal Fabio', parole che fanno pensare ad un'azione legale nei confronti del fantomatico ex corteggiatore, che ha dichiarato cose non vere sul sito di D'Agostino. Le parole della conduttrice, oltre a fare chiarezza sulle dinamiche di Uomini e donne, vogliono tutelare il lavoro di tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

Le illazioni e le accuse mosse da Fabio, gettano ombre sul programma e attraverso le vie legali, la De Filippi cercherà presumibilmente, di far pagare il conto a chi dice false verità come se fossero vere. In attesa di ulteriori sviluppi, ricordiamo che Uomini e donne va in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45.