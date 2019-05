Le puntate della terza stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio saranno un vortice di inaspettati e particolari colpi di scena. Il macabro piano di Spinelli rischierà di saltare, tanto che l'uomo, non sapendo come agire, deciderà di sequestrare Marta Guarnieri. Nel frattempo, Luciano parlerà con Clelia del suo progetto per eliminare definitivamente Oscar.

Trame de 'Il Paradiso delle Signore': Vittorio e Lisa si incontrano

Nel corso della prima puntata della settimana, Vittorio sembrerà sempre più deciso nel voler trovare Lisa, al fine di scoprire tutti i suoi segreti.

Nel frattempo, la Conterno presa dal panico, parlerà con Luca Spinelli, al fine di trovare una soluzione ai vari problemi. Il giovane ragazzo, grazie all'aiuto di Andreina, riuscirà a trovare un nascondiglio perfetto per la bella Lisa. Intanto, Luciano cercherà di far riappacificare il direttore creativo della boutique milanese e Marta. Importante è il fatto che l'aspirante cantante Tina, prenderà la difficile decisione di non partecipare al matrimonio tra Elena e suo fratello Antonio. Fondamentale è che la madre della ragazza accetti la relazione della figlia con il discografico.

Molto più entusiasmanti saranno le vicende raccontate nel corso della seconda puntata della prossima settimana, poiché Elena vorrà annullare le nozze in quanto i suoi genitori non potranno essere presenti quel giorno. La mamma di Luca morirà improvvisamente e così il fanciullo andrà subito da lei. In seguito alla triste notizia, il ragazzo sarà molto impegnato e perciò Lisa deciderà di rischiare, decidendo di incontrare Vittorio.

Anticipazioni: il rapimento di Marta

Vittorio sarà preoccupato per l'amata e cercherà in ogni modo di contattarla.

Il ragazzo, non riuscendo nell'ardua "impresa", prenderà la folle decisione di andare nella capitale francese da lei. Il giovane Spinelli riuscirà ad ottenere dei documenti importanti per portare a termine il malefico piano che mira alla 'distruzione' di Umberto e così, comunicherà il fatto alla complice Andreina.

In seguito al ritrovamento del commerciante e di Marta, i due inizieranno a sospettare che Andreina e la rappresentante di biancheria intima siano complici, perciò la ragazza comincerà a seguire la Mandelli.

Il fidanzato sarà sempre più preoccupato a causa del ritardo della donna.

Infine, l'ultima puntata della settimana, quella del 10 maggio sarà particolarissima. Il capo del negozio lombardo troverà Andreina, la quale verrà costretta a confessare il luogo in cui si trova la nipote, rapita da Luca Spinelli. In conclusione, vedremo la futura neo-mamma Nicoletta in preda alla paura, in quanto inizierà ad avere le prime doglie.