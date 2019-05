Grande successo per la serie televisiva targata Rai, Mentre ero via. La fiction purtroppo è arrivata alla fine e il 9 maggio verrà trasmessa l'ultima puntata. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno hanno conquistato il pubblico di Rai 1 e quest'ultimo non vede l'ora di scoprire chi è il vero colpevole della morte di Gianluca e Marco. Monica con l'aiuto di Stefano è vicina alla verità ma Riccardo non smette di depistarla.

Mentre ero via, Monica e Stefano finalmente scoprono la verità

L'ultima puntata di Mentre ero via andrà in onda giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 21:20 circa su Rai 1.

Le anticipazioni dell'ultimo episodio rivelano che la famiglia Grossi nasconde numerosi segreti e a quanto pare Monica è riuscita a scoprirli. Quest'ultima, infatti, mettendo assieme tutti i tasselli del puzzle grazie all'aiuto della dottoressa capirà che in realtà dopo il coma qualcuno le ha mentito. Attraverso un colpo di scena determinante, la mamma dei piccoli Sara e Vittorio si renderà conto che quelli che credeva amici in realtà non lo sono mai stati. Marco e Gianluca hanno perso la vita ma non a causa sua. Cosa è successo allora ai due? Chi ha causato la loro morte? Non resta altro che aspettare.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Mentre ero via si è potuto vedere Monica combattere contro tutti per scoprire la verità su suo marito. La donna, infatti, secondo tutti i suoi amici e colleghi pare sia l'unica colpevole della morte di Gianluca e Marco, suo presunto amante. A quanto pare, però, le cose non sono andate realmente così e grazie all'aiuto della psicologa la donna sta riuscendo a ricordare cosa realmente è successo quella tragica notte. Intanto, Monica, oltre a lottare per la verità contro suo suocero e il cognato, deve far fronte anche ai problemi di sua figlia che è affetta da anoressia.

Nel corso delle indagini, alla protagonista si avvicina anche il fratello di Marco che purtroppo, nel giro di poco tempo se ne innamora perdutamente. Tra i due, nasce una vera e propria relazione che scatena un nuovo pettegolezzo in paese, causando addirittura un infarto al signor Grossi.

Le puntate di Mentre ero via in diretta streaming

Coloro che non hanno potuto seguire le puntate precedenti di Mentre ero via con Vittoria Puccini possono tranquillamente rivederle in diretta streaming. La Rai, per andare incontro ai propri utenti, ha deciso di mettere a loro disposizione un canale completamente gratuito che permette di rivedere sia le fiction che i film dove e quando si vuole anche su smartphone, su pc o sul proprio tablet .

Nel dettaglio, basta andare su Rai Play e digitare il tasto play dal telecomando.