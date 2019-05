Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che ha la capacità di ottenere un seguito rilevante da parte del pubblico. Nelle recenti puntate la tematica principale è stata posta intorno al personaggio di Tommaso, dopo che è giunta a palazzo Palladini una lettera che ha provocato il panico nell'animo di Roberto e di Filippo. Padre e figlio hanno dovuto unire le forze per risolvere la situazione e per questo motivo hanno deciso di recarsi in Messico, con l'intento di avviare una trattativa con i rapitori messicani che tengono in ostaggio Tommaso.

Inizialmente l'imprenditore non era d'accordo con la decisione del figlio di partire per trarre in salvo Tommaso, ma poi la paura che potesse succedere qualcosa a Filippo (Michelangelo Tommaso), l'ha convinto a lasciare la città di Napoli. Il 3 maggio si chiude la prima settimana del mese che ha visto molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali, in particolare l'attenzione si è concentrata intorno alla famiglia Ferri. Le anticipazioni della puntata di venerdì svelano che Filippo sarà chiamato a velocizzare i tempi, per prendere una scelta definitiva ma l'uomo dimostrerà di non avere idee del tutto chiare.

La preoccupazione di Filippo che deve fare delle valutazioni

Nel frattempo la moglie Serena (Miriam Candurro) continua a vivere momenti di ansia per via del marito che sta rischiando la vita per il fratello e, nonostante le rassicurazioni di Filippo, la signora Sartori non riesce a essere tranquilla. Il dottor Sartori dovrà prendere delle decisioni importanti, di comune accordo con il genitore, per capire quale sia la scelta giusta da compiere. L'uomo si renderà conto di non avere del tempo a disposizione, per fare delle valutazioni definitive.

I miglioramenti di Franco dopo un periodo difficile della sua vita: ha quasi finito la riabilitazione

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Franco (Peppe Zarbo) che, nel corso di questi mesi, ha vissuto un periodo complesso della sua esistenza per via della degenza che l'ha costretto a rimanere sulla sedia a rotelle. Il coatch proseguirà la riabilitazione, ma i miglioramenti fisici del marito di Angela (Claudia Ruffo) saranno evidenti al punto che si avvicinerà sempre di più la possibilità di riprendere l'uso delle gambe.

Nonostante ciò, gli ostacoli non sembreranno essere terminati per Franco e Angela che dovranno fare i conti con ulteriori minacce capaci di compromettere la loro esistenza. Guido avrà un nuovo incontro con Cinzia in quanto rimane la sua affittuaria: ci sarà un pesante scontro.