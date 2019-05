A due giorni di distanza dalla scelta di Angela Nasti, sul web ha iniziato a serpeggiare il dubbio secondo il quale la ragazza conoscesse Alessio Campoli già da tempo. Su Instagram, in particolare, alcuni attenti fan di Uomini e donne si sono accorti di qualche dettaglio che potrebbe far pensare ad una frequentazione pregressa tra i due giovani. A smentire categoricamente questo Gossip, è stata Raffaella Mennoia: la redattrice, infatti, ha definito come semplici coincidenze il tatuaggio che hanno entrambi i ragazzi e l'amico che, pare, abbiano in comune.

Angela e Alessio nel mirino: alcuni li accusano di essere d'accordo

Nelle ultime 24 ore, sul web ha iniziato a circolare una notizia che potrebbe scombussolare gli equilibri di una trasmissione molto amata: Uomini e Donne. Alcuni attenti utenti della rete, infatti, hanno notato delle stranezze dopo aver visto la scelta di Angela Nasti mercoledì scorso.

Come riportano alcune pagine Instagram nei dettagli, ci sono delle cose che potrebbero far pensare che la tronista e Alessio Campoli si conoscessero da prima di approdare nella trasmissione di Canale 5.

U&D, Angela e Alessio si conoscevano prima della scelta? La Mennoia: 'Solo coincidenze'.

Innanzitutto, i due ragazzi hanno un tatuaggio identico nello stesso punto del braccio; un ragazzo che frequenta sia la napoletana che il romano, poi, ha fatto una Stories il giorno della scelta dicendo di essere felicissimo per i suoi amici. Alcuni curiosi, inoltre, hanno portato a galla i "like" che il corteggiatore metteva ad Angela sui social network in tempi non sospetti (addirittura nel 2015), ma anche un video che la coppia ha registrato nel backstage nel quale lei sembra lasciarsi sfuggire di conoscere molto bene Alessio.

Insomma, sono bastati questi indizi a scatenare il gossip su un ipotetica scelta organizzata da parte della Nasti: il pensiero che hanno avuto molti dopo aver visto questa segnalazione, è che la 20enne possa aver preso tutti in giro, un po' come è successo con Sara Affi Fella soltanto un anno fa.

Raffaella fa chiarezza su Angela e Alessio: 'Basta, non c'è marcio'

A poche ore dall'ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha usato Instagram per commentare la notizia che è circolata sul web oggi: il presunto accordo tra Angela e Alessio.

Visibilmente infastidita dai dubbi che alcuni internauti hanno manifestato su questa nuova coppia, la redattrice ha detto: "Basta, ragazzi. Non c'è del marcio. Il fatto che hanno lo stesso tatuaggio è stato detto nella prima esterna, è un caso. E se conoscono la stessa persona, è perché fa parte della loro agenzia".

"Sono solo coincidenze", ha concluso la collaboratrice di Maria De Filippi.

Stando alle ultime novità, dunque, la Nasti e Campoli si sono conosciuti un paio di mesi fa davanti alle telecamere del dating-show e tra loro è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine: la napoletana, infatti, ha preferito il romano al corteggiatore che ha sempre guardato con gli occhi a cuoricino, Luca Daffrè.