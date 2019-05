Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i fan della telenovela. Nelle puntate spagnole in programma dal 3 al 7 giugno in Spagna, Donna Francisca deciderà di vendicarsi di Severo e Carmelo. La donna ordinerà a Mauricio di manomettere l'auto con a bordo Irene e Adela.

Il Segreto: la confessione di Severo

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna, segnalano che Severo confesserà a Raimundo di non aver idea chi ha fatto esplodere la bomba al matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Pubblicità

Pubblicità

Il Santacruz rivelerà di aver voluto far esplodere i silo della Montenegro. Una confessione che non sarà creduta dalla matrona. Quest'ultima continuerà a sospettare che il latifondista e Leal siano responsabili della invalidità di Maria. A tal proposito, la giovane Castaneda aspetterà con ansia il verdetto di uno specialista chiamato alla Casona da Fernando.

Alla Casona, la matrona deciderà di invitare Irene e Adela per fare una visita alla nipote.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Donna Francisca colpevole della morte di Adela

I telespettatori spagnoli scopriranno che Donna Francisca ha in mente una vendetta diabolica nei confronti del Leal e del latifondista. La matrona avrà intenzione di colpire le loro consorti durante il viaggio verso la Casona. Un piano che sarà scoperto da Fernando.

La moglie di Carmelo muore in un tragico incidente stradale

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda ad inizio giugno in Spagna, svelano che Mauricio rifiuterà di far del male ad Irene e alla moglie di Carmelo, sabotando l'auto con l'autista a bordo.

Pubblicità

Nel frattempo Leal sarà minacciato dal sindaco di Belmonte, dopo che la sua vita privata è stata data in pasto alla stampa. Ma ecco arrivare il colpo di scena: durante il viaggio, l'auto con a bordo la maestra e la moglie del Santacruz avrà un tragico incidente. Se la prima sarà ritrovata priva di vita, la giornalista riporterà gravi fratture tanto da essere ricoverata in ospedale. Fortunatamente Carmelito non resterà coinvolto nell'incidente, in quanto era stato invitato ad compleanno.

Nelle sale comunali si svolgerà l'ultimo struggente saluto alla sfortunata Adela, dove Carmelo apparirà dilaniato dal dolore. Irene, nonostante le gravi ferite, vorrà essere presente alla veglia della sua cara amica, così cercherà di tirare su il morale a Leal. Alla Villa, Raimundo comunicherà che Adela e la Campuzano sono rimaste coinvolte in un drammatico fuoristrada. Una notizia che sconvolgerà Mauricio, in quanto sicuro della sua innocenza nella manomissione dell'auto.

Pubblicità

Anche Maria rimarrà molto male per la perdita della moglie di Carmelo, tanto da criticare Donna Francisca quando mostrerà mancanza di rispetto nei suoi confronti. In comune, Severo darà la colpa alla Montenegro dell'incidente della moglie dinnanzi a Raimundo, il quale respingerà con forza le accuse. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.