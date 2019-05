Nell'ultimo atto della stagione del trono classico di Uomini e Donne Giulia Cavaglià ha scelto di lasciare il programma con Manuel Galiano: "Mi hai portato nel tuo mondo ed ora voglio eliminare ogni barriera e viverti fino in fondo ed è per questo sei tu la mia scelta" - ha annunciato la tronista prima di lasciarsi andare ad un intenso bacio con il ventisettenne di Savona. L'ex corteggiatrice aveva dato segnali inequivocabili nel corso del confronto finale in villa.

Pubblicità

Pubblicità

Nella circostanza la torinese aveva rifiutato di baciare Giulio Raselli.

Al contrario la ventitreenne si era resa protagonista di una bollente spa con Manuel nel corso della quale, tra ammiccamenti e coccole, è scattato un bacio passionale che ha provocato la reazione stizzita di Giulio. In studio la Cavaglià ha ammesso che nei confronti del ventinovenne provava solo attrazione fisica: "Dalla pancia non mi arrivava altro e penso di non essere io la persona adatta per te".

Il bacio tra Giulia e Manuel dopo la scelta

I ragazzi lasciano lo studio e Giulia è tesissima! #UominieDonne pic.twitter.com/FuMZt3zbvK — Uomini e Donne (@uominiedonne) 31 maggio 2019

Il percorso di Giulia a Uomini e Donne

Un percorso lunghissimo quello di Giulia Cavaglià a Uomini e donne. La ventitreenne ha iniziato la sua avventura da corteggiatrice di Lorenzo Riccardi nel settembre scorso. Con il vulcanico milanese il feeling è stato immediato al punto da far sospettare un'intesa con il tronista ed una scelta pilotata.

Pubblicità

Con l'arrivo di Claudia Dionigi gli equilibri sono mutati con Lorenzo che ha mostrato di apprezzare la genuinità della viterbese con la quale alla fine ha deciso di lasciare il programma dopo la scelta al castello. Lorenzo e Giulia si sono ritrovati negli studi di Uomini e Donne per un ultimo confronto al termine del quale Maria De Filippi ha annunciato che c'era un regalo per lei: la poltrona rossa da tronista.

La Cavaglià ha accettato con entusiasmo ed ha iniziato un nuovo percorso nel people show di Canale 5.

Nella prima fase la ventitreenne è stata protagonista di accesi confronti con Angela Nasti anche a causa dell'interesse iniziale mostrato da Luca Daffrè che alla fine ha deciso di corteggiare la napoletana.

Con Manuel momenti di passione ed accese discussioni

Sono bastate poche settimane a Giulia Cavaglià per indirizzare il suo percorso verso due corteggiatori in particolare: Giulio Raselli e Manuel Galiano. Con il primo la conoscenza è iniziata in occasione dell'appuntamento al buio mentre con il secondo l'attrazione è stata immediata.

Pubblicità

L'esuberanza del ventisettenne di Savona ha colto nel segno a differenza del più introverso Giulio. Nonostante ciò non sono mancati i momenti di tensione con Galiano che ha perso le staffe dopo aver visto un momento di intimità tra la torinese e il suo rivale. Il corteggiatore aveva deciso di interrompere la sua avventura a Uomini e Donne e sembrava intenzionato a non fare dietrofront neanche dopo un successivo confronto con la Cavaglià.

Alla fine Manuel si è presentato a casa della ventitreenne e le ha mostrato un foglietto con la scritta: "Facciamo pace".

Pubblicità

Un chiarimento che è stato il preludio della scelta finale di Giulia che ha lasciato il dating show con Galiano.