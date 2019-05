A poche ore dalla conclusione della stagione 2018/2019 di Uomini e donne, si può iniziare a fare un bilancio delle scelte che sono state fatte fino ad oggi: la decisione della redazione di non registrare le ultime puntate del Trono Classico, è stata premiata dal pubblico con buoni ascolti sia mercoledì che giovedì. Il fidanzamento tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ad esempio, è stato seguito da quasi tre milioni di spettatori: un risultato questo, leggermente migliore rispetto a quello che ha ottenuto la diretta dedicata ad Angela Nasti.

Pubblicità

Pubblicità

Tre milioni di spettatori per la scelta di Andrea

Ieri pomeriggio si è concluso il percorso di Andrea Zelletta a Uomini e Donne: dopo oltre quattro mesi di conoscenza con varie corteggiatrici, il bel pugliese ha scelto Natalia Paragoni. Come avevano pronosticato tanti fan del dating-show, il tronista ha preferito la milanese a Klaudia Poznanska, che è andata via dallo studio in lacrime dopo essere stata rifiutata. La nuova coppia che si è formata negli studi Elios ha raccolto molti consensi tra il pubblico e questo è possibile riscontrarlo nei numeri che ha fatto registrare la puntata a loro dedicata.

Uomini e Donne, ascolti delle puntate in diretta: Andrea (22,87%) meglio di Angela (21,9%)

Giovedì 30 maggio, infatti, la diretta incentrata sulla decisione finale di Andrea è stata seguita da 2,9 milioni di spettatori, per uno share del 22,87%. Un risultato decisamente soddisfacente quello che ha ottenuto la scelta del tarantino, di gran lunga superiore a quelli che ricevevano le puntate registrate del Trono Classico.

Il blog Isa&Chia, però, ha sottolineato che molte scelte recenti (come quella di Andrea Cerioli nei confronti di Arianna Cirrincione o quella da favola di Andrea Damante nei confronti di Giulia De Lellis tre anni fa), fecero un vero e proprio boom, sia in termini d'ascolto che di share, nonostante sul web circolassero le anticipazioni dettagliate di tutto quello che era successo in studio durante la registrazione.

Pubblicità

La scelta di Angela la meno seguita, per ora

La decisione finale di Angela Nasti, la prima che è stata presa al termine della puntata di U&D del 29 maggio, per il momento è quella che ha ottenuto gli ascolti più bassi tra le tre in programma: nonostante la diretta di due giorni fa sia stata seguita da poco meno di tre milioni di persone, lo share che ha fatto registrare è inferiore rispetto a quello di ieri (21,9% contro il 22,87% di giovedì 30).

Il fidanzamento tra la tronista napoletana e Alessia Campoli, dunque, ha appassionato un po' meno rispetto a quello dtra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Chissà come risponderà la gente da casa alla scelta di Giulia Cavaglià, che andrà in onda oggi pomeriggio (venerdì 31 maggio) a partire dalle 14:45 su Canale 5.