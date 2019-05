Durante l'ultima puntata del Trono Over che è stata trasmessa su Canale 5, Simona Bosio e Stefano Pastore hanno deciso di lasciare definitivamente lo studio. Il fatto che entrambi i protagonisti di Uomini e donne abbiano scelto di ritirarsi dopo la segnalazione che ha fatto una ragazza, ha portato tanti a pensare che i due avessero un accordo segreto. A fare chiarezza sullo strano rapporto che ha con il cavaliere, è stata la stessa dama in un lungo messaggio che ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi.

U&D, Simona sul web: 'Io e Stefano non siamo fidanzati ma al cuore non si comanda'

Simona chiarisce: 'Io e Stefano ci sentiamo tutti i giorni'

Risale ad un paio di giorni fa l'addio di Simona e Stefano al Trono Over di Uomini e Donne: i due, dopo essere stati accusati di frequentarsi in segreto lontano dalle telecamere, hanno scelto di lasciare lo studio in modo definitivo. Nonostante abbiano abbandonato la trasmissione, entrambi gli ex protagonisti del parterre continuano a sostenere che non sono veri i Gossip che li vorrebbero in coppia.

La dama, in particolare, si è sfogata su Instagram dopo la messa in onda della sua ultima puntata: dopo aver ringraziato le tante persone che lavorano dietro le quinte del dating-show, la donna ci ha tenuto a spiegare come stanno veramente le cose tra lei e il cavaliere che vive a Londra.

"Nonostante la maggior parte della gente pensa che fossimo d'accordo, non è vero. Non ci parlavamo da una settimana e la redazione conosce bene i motivi della nostra uscita", ha fatto sapere la Bosio.

La ragazza che è intervenuta telefonicamente in trasmissione per dire di aver visto Simona e Stefano baciarsi una sera a Roma, dunque, secondo la diretta interessata mente perché lei e Pastore non stanno insieme.

"Non siamo fidanzati ma ci sentiamo tutti giorni. Io, da brava zerbina quale sono stata definita, sono molto testarda e il tempo forse un giorno mi darà ragione", ha aggiunto l'ex volto di U&D nel messaggio che tutti i siti stanno riportando.

U&D: i discussi flirt di Stefano con Simona e Gemma

Il lungo sfogo di Simona, si è concluso con una riflessione molto interessante: "Al cuore non si comanda, né a 20 né a 50 anni. Io voglio crederci ancora, che sia Stefano o un altro uomo".

La Bosio, dunque, non molla: nonostante il cavaliere le abbia ripetuto più volte che tra loro non può esserci nulla di più profondo di un'amicizia, l'ex protagonista del Trono Over continua a sentirlo al telefono nella speranza che lui possa cambiare idea

Un'altra chiacchierata frequentazione che Pastore ha avuto a Uomini e Donne, è quella con Gemma Galgani: dopo aver cenato a lume di candela con il cavaliere, infatti, la torinese si era illusa che tra loro potesse sbocciare l'amore, tanto che era arrivata a raccontare a tutti di un bacio mancato a causa di una mentina che aveva in bocca quella sera.

Stefano, dal canto suo, ha sempre minimizzato l'uscita con la 69enne, anzi ha sostenuto varie volte di aver accettato il suo invito solo per gentilezza.