A notte fonda l'attrice Ilaria Rossi è stata protagonista di un'intervista concessa al programma 'Sottovoce', presentato dallo storico conduttore Gigi Marzullo che, attraverso le sue domande, permette di raccontare gli ospiti. Questa volta è stato il turno di Ilaria Rossi, una giovane attrice che, nel corso della chiacchierata, ha dimostrato di avere le idee chiare, attraverso un grande entusiasmo che traspare dai suoi occhi. Si tratta della protagonista femminile de 'Il paradiso delle signore', dove veste i panni di Gabriella, una delle Veneri che riceve continuamente lettere romantiche da parte degli ipotetici spasimanti.

Il paradiso delle signore, le parole di Ilaria Rossi: 'Qualche somiglianza con Gabriella'

La giovane donna, però, in cuor suo sa di non aver mai smesso di amare Salvatore Amato con il quale non è finora sbocciato l'amore per via di una serie di incomprensioni. Ilaria Rossi, classe 1993, ha raccontato di aver finora lavorato molto in televisione e attende il cinema, ma ha precisato di aver lavorato a due cortometraggi che si sono rivelati formativi.

Il legame con il personaggio di Gabriella, con la quale condivide alcune idee

Nel corso dell'intervista, ha posto l'accento sul legame con il personaggio di Gabriella, con la quale ha degli elementi in comune tra cui spicca la testardaggine e la voglia di andare fino in fondo per ottenere i propri obiettivi.

L'attrice ha avuto modo di raccontare i propri inizi, che l'hanno vista lasciare la città di Firenze all'età di diciotto anni per trasferirsi a Roma dove ha iniziato l'università, ma soprattutto ha fatto dei corsi di recitazione. La Rossi ha voluto precisare quanto sia importante studiare per divenire attori, per poi parlare del legame con la propria famiglia, della quale sente la mancanza. L'attrice ha spiegato che ritorna spesso nella sua amata Firenze, dove ci sono i suoi affetti più cari con i quali condivide i momenti più importanti della sua vita.

Gli obiettivi della giovane attrice, protagonista de 'Il paradiso delle signore'

Inoltre Ilaria Rossi ha fatto notare di avere un rapporto speciale con i genitori, il fratello e la sorella, per poi parlare della sua passione per la Fiorentina. Ha raccontato di avere una passione per il calcio: da bambina ha iniziato a giocare come portiere, ma in realtà ha fatto anche altri ruoli come attaccante, centrocampista. Questa caratteristica si può riportare alla passione per la recitazione, in quanto l'attrice ha dichiarato che sarebbe contenta di passare dall'interpretazione di un personaggio drammatico a uno comico.

A una delle domande di Gigi Marzullo riguardo al suo sogno, la protagonista de Il paradiso delle signore ha risposto che vorrebbe vincere l'Oscar, oppure il David di Donatello.