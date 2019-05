La popolare soap opera “ll Paradiso delle signore” che inizialmente rischiava di giungere al termine a causa dei costi elevati di produzione, continuerà ad andare in onda nel pomeriggio di Rai Uno. E’ arrivata finalmente la conferma ufficiale, le vicende del grande magazzino milanese, grazie all’enorme successo riscosso, appassionerà i telespettatori anche il prossimo anno, ma è prevista una riduzione del numero degli episodi. Gli spoiler delle puntate della penultima settimana si preannunciano ricche di suspense.

Il Paradiso delle signore, spoiler: Tina ricatta la madre, Andreina viene pedinata

Tina Amato ricatterà la madre Agnese per costringerla ad accettare una volta per tutte la sua storia d’amore con Sandro Recalcati. La diabolica Andreina, a causa della sua alleanza con Luca Spinelli, farà insospettire Vittorio Conti, Marta Guarnieri, e il futuro marito Umberto, al tal punto che verrà pedinata.

Tina si rifiuta di andare alle nozze del fratello, Umberto sospetta di Andreina

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 6 al 10 maggio 2019, svelano che mentre Vittorio sarà sempre più intenzionato a smascherare Lisa, la diretta interessata chiederà aiuto a Luca.

Quest’ultimo si metterà alla ricerca di un posto sicuro per la Conterno per non consentire al Conti di ritrovarla, ma per riuscirci si servirà della complicità di Andreina. Successivamente, Luciano tenterà di far cambiare idea al Conti, invitandolo a concentrarsi soltanto su Marta, se vuole che ritorni davvero al suo fianco. Intanto, Tina deciderà di non prendere parte alle nozze del fratello Antonio per spingere la madre Agnese a rassegnarsi riguardo alla sua relazione con Sandro.

Luca starà accanto alla madre malata in Svizzera, dopo aver appreso che sta per morire, invece Lisa rischierà di rovinare i piani di Spinelli per aver incontrato Vittorio. Umberto, dopo aver notato gli strani atteggiamenti della sua futura moglie Andreina, nutrirà dei sospetti dopo averla sorpresa fare delle misteriose telefonate. Agnese troverà una soluzione per fare partecipare la figlia al matrimonio del fratello, mentre la promessa sposa Elena vorrà annullare il lieto evento per non avere accanto i suoi genitori il giorno più importante della sua vita.

Il Conti, dopo aver messo al corrente il ragioniere Luciano dell’inganno di Lisa, tenterà di contattare invano Marta a Parigi. Il direttore del Paradiso chiederà immediatamente delle informazioni a Riccardo sulla sorella. Luciano svelerà a Clelia il suo piano per incastrare suo marito Oscar. Andreina apprenderà che Luca ha trovato delle prove per potersi vendicare di Umberto.

La Mandelli viene seguita da Marta, Vittorio riceve una chiamata preoccupante dalla fidanzata

Vittorio, proprio quando sarà sul punto di recarsi nella capitale francese per ricongiungersi con Marta, riceverà la visita della stessa.

Sandro renderà felice Tina dicendole che Nora, all’improvviso, non vuole più avere il brano che ha scritto per lei. Nel frattempo Agnese apprenderà con gioia la notizia dell’ingresso della figlia alla radio. Il Conti e la giovane Guarnieri, dopo essere tornati insieme, saranno convinti che nelle menzogne di Lisa ci sia lo zampino di Andreina. Marta, d’accordo con il suo amato, inizierà a pedinare la Mandelli con l’intento di smascherarla. A causa del denaro prelevato da Luciano per portare avanti la sua lotta contro Oscar, si fermeranno i preparativi del matrimonio di Cesare e Nicoletta. Salvatore, dopo aver visto Gabriella diversa nei suoi confronti, accetterà di farsi dare una mano da Federico. Vittorio, non appena riceverà una chiamata preoccupante da Marta, si recherà subito alla villa Guarnieri, e apprenderà che Andreina non si trova a Milano. Il Conti, tramite il legale Raschetti, rintraccerà la Mandelli e le chiederà di dirgli dove si trova la sua fidanzata. Marta, intant,o dopo aver fatto intuire a Vittorio di essere in pericolo, si troverà sotto sequestro da parte di Luca. Contemporaneamente a tutti questi avvenimenti, Gabriella rimarrà senza parole dopo aver letto una missiva scritta da un suo presunto corteggiatore. Antonio vorrà fare un regalo a Elena in vista delle loro imminenti nozze. Infine Nicoletta farà i conti con il parto, perché avrà dei fortissimi dolori durante il suo ultimo giorno lavorativo proprio quando di Cesare non ci sarà nessuna traccia. Per fortuna, ad aiutare la Cattaneo in questa difficile situazione, ci penserà Riccardo, che contatterà un’ostetrica affidabile.