L'attrazione che Ciro prova nei confronti di Angela si noterà nei prossimi episodi di Un posto al sole e riserverà diversi colpi di scena. Dopo aver salvato Angela dall'aggressione, prendendo a pugni e mettendo in fuga Constantin, Ciro inizierà a sentirsi sempre più attratto dalla moglie di Franco Boschi. Questa infatuazione spingerà il ragazzo a volersi vendicare di Gaetano Prisco, ma lo porterà inevitabilmente anche allo scontro con Franco in uno degli episodi delle prossime due settimane.

Ciro (Vincenzo Alfieri) e Constantin Balan (Antonio Kodinaj)

Ciro salva Angela, arriva Giovanna

Pur di salvare Angela (Claudia Ruffo), Ciro (Vincenzo Alfieri) affronterà Constantin Balan (Antonio Kodinaj) scagliandosi su di lui senza alcun timore. Il ragazzo prenderà a pugni il malintenzionato costringendolo ad una fuga rocambolesca. Dopo lo scampato pericolo, Ciro capirà che dietro a tale aggressione si nasconde il temibile boss Gaetano Prisco e deciderà di iniziare ad indagare su tale vicenda per scoprire nuovi indizi e mettere la parla fine a questa terribile vicenda.

Il ragazzo si sentirà sempre più attratto da Angela e faticherà a nascondere i suoi sentimenti.

L'aggressione subita dalla moglie farà infuriare Franco Boschi (Peppe Zarbo). L'uomo, stanco di starsene buono ad aspettare, deciderà di passare all'azione. Dinanzi all'ira del marito, Angela deciderà di rivolgersi a Ciro, affinché possa vegliare su di lui, evitando di fargli commettere qualche sciocchezza. Dopo l'arresto di Constantin, Prisco si sentirà braccato: l'uomo, che aveva deciso di ordire i suoi piani rimanendo nell'ombra, inizierà a temere che la polizia possa arrivare a lui.

Nei prossimi episodi vedremo il ritorno del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino). Secondo le anticipazioni della settimana che va dal 13 al 17 maggio, la donna interrogherà a lungo Balan per fargli confessare che l'ordine sia partito da Prisco. Nel frattempo Franco deciderà di provocare pesantemente Prisco per farlo uscire allo scoperto.

Prisco viene arrestato, Franco contro Ciro

Secondo le anticipazioni sulla settimana che va dal 20 al 24 maggio, Giovanna Landolfi escogiterà un piano molto astuto grazie al quale riuscirà ad ottenere una piena confessione da parte di Constantin.

Appurato il coinvolgimento del boss in questo crimine, Giovanna potrà finalmente fare un mandato di arresto nei confronti di Gaetano Prisco: l'uomo sarà finalmente arrestato, mettendo fine al suo regno di terrore.

La situazione tra Franco e Angela sarà sempre più tesa e, come se non bastasse, Ciro prenderà un'iniziativa nei confronti di Angela. Non è chiarito cosa farà di preciso il pugile, ma quello che è certo è che il suo gesto spiazzerà Angela e diventerà fonte di imbarazzo tra i due.

Franco non potrà fare a meno di notare gli atteggiamenti sospetti di Ciro e inizierà a sospettare che il suo fidato amico si sia innamorato della moglie. Boschi, a questo punto, dovrà affrontare apertamente Ciro per porre fine a questa storia prima che possa degenerare.