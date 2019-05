Le prossime puntate di "Un posto al sole" saranno ricche di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Gaetano Prisco - uno dei villain più spietati nella storia della soap - e il commissario Giovanna Landolfi, personaggio amatissimo dai fan per il suo coraggio e la sua determinazione. Questo scontro inevitabilmente finirà per coinvolgere anche Franco Boschi, ormai in via di guarigione e pronto all'azione.

Queste vicende abbracceranno un arco di tempo piuttosto ampio, che va dal 10 al 24 maggio.

Giovanna Landolfi riuscirà ad arrestare Gaetano Prisco.

L'aggressione ad Angela

Tutto comincerà quando Angela (Claudia Ruffo) si recherà al centro di ascolto non accorgendosi di essere pedinata da Constantin Balan, il quale approfitterà dell'occasione per aggredirla. L'uomo, inviato da Gaetano Prisco, passerà all'azione nella puntata di venerdì 10 maggio assalendo la Poggi, ma fortunatamente interverrà Ciro (Vincenzo Alfieri) che salverà la donna e farà in modo che finalmente possano partire le indagini su Prisco.

L'intervento del giovane, oltre ad avere un forte impatto sul destino del boss, avrà anche delle imprevedibili conseguenze di altro tipo, poiché lo sportivo si accorgerà di essere sempre più attratto dalla moglie di Franco Boschi, e questa situazione inevitabilmente porterà ad uno scontro tra i due uomini.

Franco provoca Prisco

Preoccupata che Franco (Peppe Zarbo) possa commettere qualche gesto incauto, Angela chiederà a Ciro di tenere d'occhio il marito.

Nel frattempo Constantin verrà arrestato, e il cerchio attorno a Prisco inizierà a stringersi sempre di più: il boss ormai non potrà più restare nell'ombra. Il commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) sottoporrà Balan ad un interrogatorio serrato, ma in un primo momento l'uomo deciderà di negare ogni coinvolgimento di Gaetano Prisco. Franco, intanto, stanco delle vessazioni del delinquente, deciderà di provocarlo per farlo venire allo scoperto, ma questo comporterà gravi conseguenze.

Il piano di Giovanna

Giovanna Landolfi proverà a mettere in atto una strategia molto efficace per far sì che Constantin finalmente arrivi a confessare i suoi crimini, ma la poliziotta punterà soprattutto ad incastrare una volta per tutte Gaetano Prisco. Il commissario, grazie al suo accurato piano, riuscirà ad ottenere da Balan una confessione completa, e così scoprirà una volta per tutte come si sono svolti i fatti e apprenderà del coinvolgimento del boss.

A questo punto Giovanna potrà ottenere tutte le autorizzazione per arrestare il malavitoso che, ovviamente, non si mostrerà affatto collaborativo, ma alla fine dovrà arrendersi e verrà arrestato mettendo, almeno in parte, fine a questa tormentata vicenda.