Valentina Vignali è stata informata della querela che le ha fatto Stefano Laudoni? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del Grande Fratello dopo aver visto la ragazza scoppiare a piangere uscendo dal Confessionale ieri sera. "Non posso parlare", ha ripetuto più volte la giocatrice di basket ai compagni senza mai citare direttamente il provvedimento legale che ha preso il suo ex fidanzato dopo averle sentito dire cose molto pesanti sul suo conto.

Valentina Vignali informata della querela, in lacrime

La Vignali spiazzata dalla denuncia: 'Non posso parlare'

Nella tarda serata di giovedì 9 maggio, Valentina Vignali si è resa protagonista di un forte momento di crisi: la ragazza, infatti, è scoppiata a piangere davanti ad alcuni coinquilini quando è uscita dal Confessionale. Chi stava guardando la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra, ha raccontato su Twitter che la cestista ha ripetuto varie volte di non poter più parlare di un argomento in particolare, ma non l'ha mai citato espressamente.

Il pensiero che hanno condiviso la maggior parte dei telespettatori, è che l'influencer sia stata messa al corrente dagli autori della querela che le ha fatto l'ex Stefano Laudoni nei giorni scorsi.

Come hanno riportato tutti i siti di Gossip nelle ultime ore, il giocatore di basket ha usato Instagram per far sapere di aver denunciato la concorrente del reality per le affermazioni calunniose e diffamatorie che ha fatto sul suo conto. Il giovane, inoltre, ha spiegato che già in passato aveva diffidato l'ex fidanzata dal parlare di lui pubblicamente e che non ha potuto far finta di niente quando le ha sentito dire alcune cose molto gravi davanti alle telecamere.

A consolare un'abbattuta Valentina, ci ha pensato l'amico Daniele dicendo: "Lo so che non poter parlare è una rabbia infinita, ma lo devi fare perché aggraveresti la situazione e sarebbe peggio per te".

Le accuse della Vignali a Laudoni

Le dichiarazioni che Valentina ha fatto al Grande Fratello che hanno spinto il suo compagno a querelarla, sono varie e tutte molto gravi. Oltre a raccontare nei dettagli i molti tradimenti che ha subito da Stefano negli anni in cui sono stati insieme, la cestista si è lasciata andare a confidenze sul privato del ragazzo che tutti i siti hanno immediatamente riportato.

La Vignali, infatti, ha sostenuto in diretta tv che Laudoni ha fatto uso di "farina" (parola in codice per parlare di sostanze stupefacenti come la cocaina) ed ha avuto rapporti intimi con dei trans.

Le tante cose che la concorrente del reality ha detto nella Casa sul suo ex, hanno portato quest'ultimo a ricorrere a vie legali per tutelare la sua immagine e la sua reputazione.

La reazione di grande sconforto che ha avuto la ragazza quando è stata informata della denuncia che ha ricevuto, potrebbe finalmente frenare il suo istinto di dire sempre tutto quello che le passa per la testa.