Accantonata la questione relativa alla morte di Tommaso, in queste puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare dell'ingente eredità di Serena e Filippo. La coppia dovrà decidere cosa fare di questa montagna di soldi e, a quanto pare, Roberto Ferri avrà un'idea che però non incontrerà il favore di Serena. Nel frattempo, Marina sarà sempre più esasperata dal comportamento di Alberto e cercherà in tutti i modi di trovare un modo per poterlo allontanare dai Cantieri; le anticipazioni relative agli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 maggio faranno luce su queste storyline.

Serena (Miriam Candurro) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)

Arrivano i soldi dell'eredità

Prima che venga effettuato il compromesso per la vendita della Villa di Gigi Del Colle, Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) dovranno decidere cosa fare con i soldi dell'eredità. Purtroppo, a quanto sembra, la coppia avrà idee decisamente diverse su cosa fare di tutto questo denaro. Mentre Serena sembrerà più propensa ad una gestione molto morigerata in modo da poterlo conservarlo per la piccola Irene, Filippo sarà propenso a una strategia più aggressiva atta a far fruttare i loro risparmi. Tale diverso modo di pensare porterà i due ad un inevitabile scontro.

La proposta di Ferri

Seppur provato dalla triste vicenda in Messico, Ferri deciderà di riprendere in mano la sua vita e di occuparsi maggiormente di suo figlio Filippo. Seppur armato di buone intenzioni, l'uomo sarà la causa della lite tra il figlio e Serena. Roberto, in modo inaspettato, proporrà alla coppia di investire quel denaro per ottenere degli ottimi guadagni. Nel frattempo Serena sarà alquanto indispettita dall'atteggiamento del marito che proverà in tutti i modi a convincerla ad investire i loro soldi nell'idea imprenditoriale del papà.

Marina contro Alberto

Marina (Nina Sodano) sarà sempre più in difficoltà a gestire l'ingombrante presenza di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), la donna sarà esasperata dalle continue ingerenze dell'uomo negli affari dei cantieri. Nel frattempo l'uomo sarà indaffarato con la sua relazione con la cameriera di casa Viscardi Clara (Imma Pirone), in particolare Alberto ci terrà a chiarire alla donna quale sia la vera natura del loro rapporto. Marina cercherà in tutti i modi di liberarsi di Alberto, ma l'uomo sembrerà davvero determinato a restare al suo posto.

Dopo aver provato per l'ennesima volta a cercare l'aiuto di Ferri in questa sua battaglia, Marina dinanzi all'ennesimo rifiuto di Roberto, deciderà di passare da sola all'azione e penserà ad un'ingegnosa strategia per sbarazzarsi definitivamente di Alberto.