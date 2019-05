È un Gossip inaspettato quello che è stato lanciato nel corso della puntata odierna di Domenica Live: durante il talk dedicato al Grande Fratello, il figlio di Serena Grandi ha raccontato un episodio assolutamente inedito che coinvolge due concorrenti. Edoardo Ercole, dunque, ha fatto sapere che Gianmarco Onestini gli avrebbe confidato che Michael Terlizzi si sarebbe avvicinato a lui in modo equivoco quando entrambi hanno partecipato a Temptation Island Vip nel ruolo di single.

GF 16, Michael ci ha provato con Gianmarco a Temptation Island VIP? Il gossip a Domenica Live.

Ancora dubbi su Michael Terlizzi

Oggi, domenica 12 maggio, Barbara D'Urso è tornata ad occuparsi della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Nonostante il ragazzo e tutti i suoi familiari continuino a respingere il pensiero che Cristian Imparato e Guendalina Canessa hanno espresso, sono moltissimi i gossip che circolano ogni giorno in merito.

A Domenica Live, ad esempio, Edoardo Ercole ha riportato una confidenza che gli avrebbe fatto Gianmarco Onestini prima di entrare nella Casa, una confidenza che riaccende i riflettori su questa storia.

Pubblicità

"Lui la scorsa estate mi ha detto che ha avuto un episodio particolare con Michael durante le riprese di Temptation Island Vip, quando erano in hotel", ha esordito il figlio di Serena Grandi lasciando tutti i presenti senza parole.

Stando a quello che ha detto il giovane, il fratello di Luca Onestini gli avrebbe addirittura confessato che Michael ci ha provato con lui alcuni mesi fa, quando ancora nessuno di loro sapeva che avrebbero partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello.

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha preso la parola per dire che anche a lui è arrivata questa voce ma che, non avendo assistito alla conversazione tra i due ragazzi, non può sapere qual è la verità.

Franco Terlizzi su Canale 5: 'Partiranno denunce'

Dopo aver lanciato questo gossip inaspettato su un tentativo di avvicinamento che ci sarebbe stato da parte di Michael nei confronti di Gianmarco, Edoardo Ercole ha chiesto a Barbara D'Urso di poter entrare nella Casa del GF per avere un faccia a faccia con entrambi i protagonisti di questa storia.

Pubblicità

La conduttrice è apparsa piuttosto perplessa dopo aver sentito il racconto del romano, ma si è detta certa dell'eterosessualità di Onestini, un po' meno di quella di Terlizzi.

A commentare la notizia che è stata data poche ore fa a Domenica Live, è stato anche il papà di Michael: l'ex naufrago Franco, però, non ha reagito molto bene alle parole di Ercole, tanto che è arrivato a minacciare di denunciare chiunque metta in discussione la sessualità del suo ragazzo.

Pubblicità

La padrona di casa, però, ha fatto riflettere l'uomo dicendogli che non può arrabbiarsi con chi pensa che suo figlio sia gay, perché rischia di essere accusato di omofobia.