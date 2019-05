Le puntate di "Un posto al sole" di questa settimana hanno sancito la fine del rapporto sentimentale tra Patrizio e Rossella: ovviamente non c'è ancora nulla di ben definito, ma l'incontro tra i due è sembrato molto simile ad un addio. Se lo sguardo sognante del giovane poteva far pensare ad un eventuale ritorno di fiamma, le parole pronunciate dalla ragazza nelle battute finali dell'episodio del 9 maggio hanno fugato qualsiasi dubbio: "Tra me e Patrizio è finita".

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio: Patrizio tra i protagonisti - Ph. Giuseppe D'Anna

Tuttavia, negli appuntamenti con la soap opera di Raitre attesi tra il 20 e il 24 maggio, proprio Patrizio si ritroverà al centro dell'attenzione, lasciando intendere con il suo strano comportamento di nascondere qualcosa. Intanto proseguirà la querelle relativa alla scelta del padrino di Lollo in occasione del battesimo del bambino.

Il disagio di Patrizio

Nell'ultimo episodio in cui è apparso Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), è stato lanciato qualche segnale di un disagio che il ragazzo starebbe vivendo, anche se il suo atteggiamento è sembrato tutto sommato accettabile.

La sua tristezza era più che giustificabile, tenendo conto del confronto con Rossella e del fatto che ha dovuto salutare i suoi cari per tornare ad Alba. Il giovane, prima di lasciare Napoli, ha ribadito in più occasioni quanto sia stressante il suo lavoro che gli lascia poche occasioni per godersi un po' di tempo libero, ma in un primo momento nessuno ha dato molto peso alle sue parole. In realtà, ben presto le sue lamentele potrebbero assumere un importante significato.

Patrizio potrebbe nascondere un segreto

Nei prossimi episodi Patrizio rientrerà a Napoli da Alba: nel capoluogo partenopeo, il personaggio interpretato da Lorenzo Sarcinelli potrà finalmente riscuotere il successo che merita al Caffè Vulcano. In un secondo momento si recherà in visita dal fratello Diego (Francesco Vitiello): anche se dimostrerà di essere pieno di energie, l'iperattività di Patrizio risulterà alquanto strana, e potrebbe risuonare sintomatica di un inquietante segreto che il giovane starebbe nascondendo.

Al momento le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli sul presunto mistero che aleggia intorno al giovane, ma quasi certamente questa vicenda verrà approfondita nelle puntate successive.

Il padrino di Lollo

Nell'attesa che Mariella (Antonella Prisco) decida di dire la verità a Guido (Germano Bellavia) sulla paternità di Lollo, in queste puntate si continuerà a dare ampio spazio al battesimo del piccolo. La storyline avrà dei toni decisamente leggeri, anche se non mancheranno discussioni e scontri.

In particolare, terrà banco la questione relativa alla scelta del padrino del bambino. In lizza per questo ruolo ci saranno Guido e Catello (Benedetto Casillo), entrambi desiderosi di poter affiancare il piccolo in questo momento così importante della sua giovane vita.

Di fronte ai timori e alla titubanza di Mariella sarà Bice a prendere in pugno la situazione, determinata a mettere la parola fine alla questione, decidendo una volta per tutte chi sarà il padrino del piccolo. Nel frattempo Cerruti parlerà alla Altieri dell'esperienza negativa che ha vissuto al suo ultimo appuntamento, e questa situazione potrebbe anche avere dei risvolti negativi sull'imminente battesimo.