Ci avviciniamo sempre di più alla fine di Game of thrones, la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache di ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Questa notte alle 3 italiane andrà in onda il penultimo episodio dell'ottava ed ultima stagione di GOT e siamo sempre più vicini a scoprire l'epilogo della guerra tra Daenerys Targaryen e Cersei Lannister. Ma soprattuto siamo vicino a scoprire chi siederà sull'ambito Trono di Westeros.

Inoltre, da quando la rete televisiva HBO ha rilasciato il trailer della quinta puntata, i fan della serie tv si domandano cosa ha terrorizzato Euron che negli ultimi secondi del video guarda fisso il cielo e c'è qualcosa che lo spaventa a morte.

Anticipazioni 8x05 Trono di spade: Euron e la teoria sui draghi

Al momento, una delle teorie più quotate che girano sul web è la questione che Drogon potrebbe non essere l'unico drago sopravvissuto.

In particolare un indizio potrebbe essere quello che compare in una frame della sigla d'apertura, cioè un drago con tre cuccioli. Proprio per questo preciso motivo, sul web hanno ipotizzato che magari Drogon abbia dato origine alla sua prole. La teoria sarebbe plausibile se consideriamo che nei libri da cui è ispirata la serie tv viene specificato che i draghi non hanno un sesso definito.

L'alternativa potrebbe invece essere che Drogon in realtà non ha deposto le uova nel periodo in cui è mancato, ma ha abbandonato la madre per stare con altri draghi in età adulta. Poi, l'ultima ipotesi è quella di un quarto drago inerente alla profezia di Azor Ahai. Ovviamente al momento non c'è nessuna certezza, non ci resta che aspettare questa notte per vedere il quinto episodio in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic.

La vendetta della Madre dei Draghi e la sicurezza della Regina Lannister

All'inizio del promo del quinto episodio ritroviamo la Madre dei draghi a Roccia del Drago di spalle e con lo sguardo perso nel vuoto.

Successivamente, in un'altra scena la vediamo sempre nella sala del trono in un sguardo tra sconforto e voglia di vendetta per la morte di Missandei e il Rhaegal.

Intanto, sempre nel video vediamo la Regina Lannister che assiste dall'alto della capitale con il suo sguardo rivolto verso il Nord, all'arrivo delle truppe capitanate da Jon Snow. La Regina forse starà anche pensando a suo fratello Jaimie e al fatto che potrebbe essere ancora vivo. Ma lei ovviamente non sa che non solo è vivo ma sta anche andando da lei.

Ma la leonessa dei Lannister non può stare tranquilla perché Approdo del Re sta per finire sotto assedio. Infatti, la Lannister dovrà stare molto attenta alla probabile vendetta che la Madre dei Draghi sta preparando. Nella prossima puntata assisteremo molto probabilmente al loro scontro finale.