Lunedì 13 maggio ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore'. Si tratta dell'ultima settimana, che porta al termine la terza stagione del prodotto televisivo. La famiglia Guarnieri sta vivendo un periodo complesso, in quanto sono divenute sempre più evidenti le intenzioni di Luca. Lo Spinelli si è preso gioco della contessa facendole credere di essere innamorato di lei, pur di far andare in porto il suo piano, come ha dimostrato nel momento in cui ha fatto finta di aver salvato Riccardo.

In realtà è stato lui a organizzare il piano per far finire in un ospizio il figlio di Umberto. Vittorio si è avvicinato alla verità, capendo di essere tratto in inganno da Lisa presentatasi nella vita del proprietario del grande magazzino come la presunta sorellastra. Da quel momento la relazione tra Marta e il dottor Conti ha attraversato continui momenti di crisi, per via della presenza ostacolante della Conterno. Quest'ultima si è impegnata per trovare un alloggio che le permettesse di non farsi rintracciare da Vittorio, che ha messo un annuncio per velocizzare le ricerche.

Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 17 maggio sottolineano quanto sia a rischio la vita della giovane Guarnieri. Marta è stata rapita da Luca che ha delle strane idee nei confronti della donna, al punto che la sorella di Riccardo si rende conto della gravità della situazione. Vittorio e Umberto non staranno ad attendere le notizie per mettersi sulle tracce di Marta, in quanto capiranno che non c'è tempo da perdere.

Un periodo complesso per la giovane Guarnieri che ha rischiato la propria vita

Il Guarnieri e il dottor Conti si sono recati in Liguria ma non hanno ottenuto gli effetti sperati.

I due uomini non si arrenderanno e riusciranno nell'intento di trovare Marta che viene tratta in salvo rispettivamente dal padre e dal compagno. La giovane Guarnieri avrà uno stato d'animo complicato che preoccuperà la famiglia della ragazza, resasi conto dello shock avvertito dalla donna. A causa dello stato d'animo e delle ferite riportate, Marta verrà condotta d'urgenza in ospedale in quanto la donna ha vissuto dei giorni drammatici trovandosi vittima del rapimento organizzato da Luca. La sorella di Riccardo si riavvicinerà a Vittorio e ringrazierà il dottor Conti, così come il padre, per averle salvato la vita.

La conferma della terza stagione

Giunge alla conclusione la terza stagione de Il paradiso delle signore che ha ottenuto delle soddisfazioni importanti, come dimostrato dal livello degli ascolti. I fan sono rimasti felici per l'annuncio dato nel periodo di Pasqua, quando è stata rivelata la riconferma del prodotto televisivo che ritornerà nella prossima annata.