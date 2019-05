La nota serie televisiva Un posto al sole riserva diverse novità entusiasmanti. Nelle puntate in onda fino al 17 maggio, Raffaele dovrà affrontare la sensazione di solitudine che ormai lo invade e farà i conti con il suo orgoglio. Intanto Alex si sentirà notevolmente insicura a causa del ritorno di Anita.

Pubblicità

Pubblicità

Poi, però, Silvia darà molta fiducia alla ragazza, mentre Franco e Angela saranno in pericolo a causa del ritorno di Gaetano Prisco. Per tale ragione Angela sarà parecchio preoccupata per Franco, poiché temerà che l'uomo voglia agire da solo contro Prisco. Successivamente Ornella cercherà di convincere Raffaele ad andare a trovare Diego, mentre Raffaele accetterà il consiglio della donna e si recherà nella nuova casa dell'uomo. Di seguito il resto delle trame delle puntate di Un posto al sole.

Un posto al sole, trame dal 13 al 17 maggio: Constantin arrestato

Constantin viene arrestato

Nelle puntate di Un Posto al sole, come detto trasmesse fino al 17 maggio, Alex dovrà lottare per Vittorio, per far sì che l'uomo dimentichi definitivamente Anita. Nel frattempo Constantin verrà arrestato grazie all'aiuto di Ciro, malgrado i diversi tentativi di Giovanna, però, l'uomo non confesserà i suoi legami con Prisco. In seguito Alex e Vittorio si lasceranno andare alla passione. Frattanto Otello sbaglierà alcuni medicinali, tale situazione causerà un piacevole malinteso che coinvolgerà Rossella e Michele.

Pubblicità

Successivamente l'atteggiamento di Franco nei riguardi di Prisco potrà avere delle ripercussioni alquanto gravi, mentre Ciro sarà sempre più vicino ad Angela. In seguito Ferri tornerà a Napoli e dovrà riflettere sulla sua coscienza: Serena e Filippo riceveranno una bella notizia che riguarderà una certa eredità. Nel contempo, qualcuno vorrà intralciare la scelta del padrino.

Angela discute con Franco

Angela sarà notevolmente disorientata dalla proposta di Ciro e avrà una dura discussione con Franco.

Nel frattempo Filippo riceverà una piacevole notizia e la condividerà con Serena. Successivamente Roberto sarà molto turbato e angosciato per la scomparsa di Tommaso e riceverà un'improvvisa visita da Marina. Frattanto Giovanna Landolfi cercherà di escogitare una sorta di tattica contro Prisco. Intanto il diverbio legato al battesimo di Lorenzo per quanto riguarda il nome del padrino, causerà degli attriti tra Mariella e Guido, mentre infine Cerruti andrà ad un appuntamento.

Pubblicità

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

In attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Un posto al sole, si ricorda che tutti gli episodi già trasmessi possono essere guardati in streaming online registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata RayPlay.it.